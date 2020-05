Ines Almeida Garrett: “Touristen sind in Portugal immer willkommen”

In einem offenen Brief spricht Visit Portugal Direktorin Ines Almeida Garrett über die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen im Bereich Gesundheit und wie Tourismo de Portugal diese auch in Zukunft umsetzen wird. "Wir haben die Entwicklung der Situation immer im Blick und hoffen, Ihnen bald gute Nachrichten überbringen zu können."

Inês Almeida Garrett