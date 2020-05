NCL stellt Routen bis 2023 vor

“Ab 2021 werden wir die Segel zu mehr als 20 neuen begehrten Reisezielen setzen, darunter die Antarktis, Grönland und Südafrika, und gleichzeitig die über 300 Ziele anfahren, die unsere Gäste bereits lieben gelernt haben”, so Kevin Bubolz, Managing Director Europe von NCL.

Webinar: NCL bietet Expedienten, die mehr über neue Routenhighlights und Reiseziele erfahren möchten, am 3. Juni 2020 um 09:00 Uhr ein Webinar an. Die Anmeldung für das Webinar erfolgt über dieses Registrierungsformular.

Routen ab 2021:

Extraordinary Journey - Anfang 2021: Mit einer 14-tägigen Extraordinary Journey bricht die Norwegian Star Anfang 2021 auf ihre erste Reise in die Antarktis auf. Mit Start in Buenos Aires, Argentinien, besucht sie eine Saison lang jeweils fünf Häfen in Argentinien, Chile, Uruguay und den Falkland Inseln inklusive einer beeindruckenden Fahrt rund um die Küsten von Deception Island und Elephant Island in der Antarktis.

Südamerika-Route - März 2022: Mit ihrer Südamerika-Route im März 2022 wird die Norwegian Star das erste Schiff der NCL Flotte sein, das Fortaleza und Salvador de Bahia, Brasilien, während einer 15-tägigen Reise ab Rio de Janeiro besucht.

Nordeuropa-Routen - Juli 2022: Am 14. und 25. Juli 2022 feiert die Norwegian Star eine weitere Premiere im NCL Portfolio: Als erstes NCL Schiff besucht sie im Rahmen zweier Nordeuropa Reisen Grönland mit Stopps in Nuuk, Qaqortoq und Nanortalik. Start und Ziel der beiden zehn- und elftägigen Kreuzfahrten ist Reykjavik, Island.

Extraordinary Journeys - Dezember 2021 - Jänner 2022: Mit den zwölftägigen Extraordinary Journeys mit der Norwegian Jade können Gäste ab Dezember 2021 bis einschließlich Jänner 2022 zum ersten Mal mit NCL auf Rundreise ab Kapstadt, Südafrika, gehen. Diese außergewöhnliche Route führt Urlauber nach Luderitz und Walvis Bay, Namibia, Durban sowie Übernachtungsstopps in Kapstadt und Richard’s Bay, Südafrika.

Asien-Route - November 2021: Im November 2021 wird die Norwegian Sun ihr Debüt in Asien geben und wird als erstes Schiff der NCL Flotte die Häfen von Nagoya, Beppu und Himeji in Japan anfahren, Manila und Coron, Philippinen, Kota Kinabalu und Melaka, Malaysia, Muara, Brunei und Kampot, Kambodscha.

Neue Ziele:

Fahrt rund um Elephant Island im östlichen Teil der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis (keine Ausschiffung) – Januar 2021 (Norwegian Star)

Fahrt rund um Deception Island, eine der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis (keine Ausschiffung) – Januar 2021 (Norwegian Star)

Nagoya, Japan – November 2021 (Norwegian Sun)

Beppu, Japan – November 2021 (Norwegian Sun)

Durban, Südafrika – Dezember 2021 (Norwegian Jade)

Luderitz, Namibia – Dezember 2021 (Norwegian Jade)

Walvis Bay, Namibia – Dezember 2021 (Norwegian Jade)

Timaru, Neuseeland – Dezember 2021 (Norwegian Spirit)

Manila, Philippinen – Februar 2022 (Norwegian Sun)

Coron, Philippinen – Februar 2022 (Norwegian Sun)

Kota Kinabalu, Malaysia – Februar 2022 (Norwegian Sun)

Muara, Brunei Darussalam – Februar 2022 (Norwegian Sun)

Melaka, Malaysia – Februar 2022 (Norwegian Sun)

Miyakojima (Okinawa), Japan – März 2022 (Norwegian Sun)

Himeji, Japan – März 2022 (Norwegian Sun)

Fortaleza, Brasilien – März 2022 (Norwegian Star)

Salvador de Bahia, Brasilien – März 2022 (Norwegian Star)

Nuuk, Grönland – Juli 2022 (Norwegian Star)

Qaqortoq, Grönland – Juli 2022 (Norwegian Star)

Nanortalik, Grönland – Juli 2022 (Norwegian Star)

Yangon, Myanmar – November 2022 (Norwegian Spirit)

Maputo, Mosambik – Januar 2023 (Norwegian Jade)

Kampot, Kambodscha – Januar 2023 (Norwegian Sun)

