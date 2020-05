Griechenland: Archäologische Stätten öffnen am 18. Mai

Die griechische Kulturministerin Lina Mendoni hat angekündigt, dass mit 18. Mai alle archäologischen Stätten des Landes wieder für Besucher geöffnet werden. Die Zahl der Besucher, die gleichzeitig die Museen und die archäologischen Stätten betreten dürfen, werde aber begrenzt, sagte Mendoni. Zudem werde sichergestellt, dass die Menschen den gebotenen Abstand zueinander einhalten.

Schrittweise Rückkehr zur Normalität

Griechenland hatte am Montag damit begonnen, die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schrittweise zu lockern. Geöffnet haben seitdem Friseursalons und kleine Geschäfte. Am 18. Mai beginnt der Unterricht in den Gymnasien wieder, am 1. Juni dürfen dann Cafes, Bars, Tavernen und Open-Air-Kinos öffnen. Die Regierung hat eine "schrittweise Rückkehr zur Normalität" versprochen, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass dies von der Entwicklung der Pandemie im Land abhänge. Griechenland hatte früher als viele europäische Länder auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagiert und Eindämmungsmaßnahmen beschlossen. Das Land kam bisher relativ glimpflich durch die Krise. Die Behörden in Athen meldeten bisher 2.663 Infektions- und 147 Todesfälle. (APA/red.)