Erweiterung des Sortiments um Privatunterkünfte leicht gemacht

Damit die Reisebranche den Aufwind für sich nutzen könne, sei entsprechender Content essentiell. DS Destination Solutions. DS Destination Solutions sei Experte für die Digitalisierung von Privatunterkünften. In Deutschland deckt das Unternehmen insgesamt 200.000 Ferienobjekte ab – in Österreich weitere 60.000, schreibt die HRS-Tochter DS Destination Solutions in einer Aussendung.

Zugriff über Schnittstelle oder Website-Widget

Reiseveranstaltern und Online-Portalen biete DS Destination Solutions über zwei Wege Zugang zu dem wertvollen Content. Zum einen sei die Anbindung über eine API bzw. Schnittstelle möglich. Diese bedürfe aber einer Programmierung und in der Folge einer gewissen Vorlaufzeit. Schneller lasse sich dagegen eine White Label-Lösung umsetzen. Mit ihr würden Reisebüros und -veranstalter innerhalb kurzer Zeit auf das gesamte Fewo-Sortiment des DS-Marktplatzes zugreifen können, heißt es weiter.

„Angesichts von Corona und einer schrittweisen und reglementierten Öffnung des Deutschland- und Österreichgeschäfts sollten Reisemittler die Gelegenheit nun am Schopfe packen, um neue Chancen zu nutzen und wirtschaftliche Schäden gering zu halten“, kommentiert Ricarda Kies, Vice President Strategic Partnerships bei DS Destination Solutions. „Wir bieten ihnen in wenigen Schritten Zugang zu einer neuen Sortimentsauswahl – insbesondere, wenn sie sich bisher vor allem auf Warmwasser-Ziele und Pauschalangebote spezialisiert haben. Mit unserer White Label-Lösung können sie blitzschnell auf Content für nahe Ziele umsatteln bzw. diesen mit Blick auf die kommende Nachfrage im Portfolio ergänzen. Möglich ist dies etwa über die Einbindung eines DS Buchungswidgets auf einer Subpage der eigenen Website, das sich in der eigenen CI branden lässt.“ Nähere Infos sind in beiden Fällen unter destinationsolutions@hrs.de erhältlich. (red)