WIR REISEN WIEDER! – noch im Kochtopf: Der Speiseplan der Woche quer durch Österreich

Jetzt speisen, aber ab Ende Mai wieder reisen: Rechtzeitig zum Feiertagseinkauf gibt es wieder den Wochenspeiseplan von Rajchlreist.tv – mit konkreten Reiseinspirationen für die ersten Schritte in die Freiheit.

Während die Auslandsreisen leider noch warten müssen, sehen die österreichischen Regionen schon ein erstes Licht am Ende des Tunnels. Daher scharrt auch Reise- und Videojournalist Claudius Rajchl bereits in den Startlöchern – und mischt schon köstlichste Zutaten für sein neues medienübergreifendes Projekt WIR REISEN WIEDER! (Details nur für Touristiker)

Bevor es los geht, hier weitere Reisen, die durch den Magen gehen:

1. Steiermark: Das Knödelgeheimnis aus dem Apfelland

Im oststeirischen Apfelland, rund um die Gemeinde Puch bei Weiz, stehen gerade die Apfelbäume in voller Blüte, aber selbst wenn die Blüte wieder vorbei ist, lässt es sich dort schon bald wieder sehr fein kurzurlauben. Anita Hofer, die Kirchenwirtin vom Apfeldorf Puch, liefert mit ihrem Knödel-Geheimnis einen Vorgeschmack auf die oststeirische Idylle: Zum Rezept

2. Vorarlberg: Schweinefilet nach Art der „Mizzitant“

Für Wiener ist die weiteste Destination, die man ab Ende Mai bereisen kann, das Vorarlberg. Vielleicht sind die Reisebeschränkungen ein guter Anlass, den gar nicht so wilden Westen, der sich im Gegenteil höchst kultiviert mit allerlei Genüssen für Körper, Geist und Seele zeigt, zu besuchen. Ein kulinarischer Vorgeschmack aus einer idyllischen Anhöhe bei Feldkirch: Zum Rezept

3. Oststeiermark: Polenta-Schnitten mit Liebesgrüßen

So sehr die Reisebüros und Veranstalter leider noch in der bedrückenden Warteschleife sind, so sehr rüsten sich in Österreich die kleinen Betriebe für den Wiedereinstieg ins Reisen. Die engagierte Zimmervermieterin Dragana Rikic hat mir mit ihren Polenta-Schnitten Appetit gemacht, ihr entzückendes Hideaway im Thermenort Blumau zu besuchen. Ein guter Ort, Abstand zu gewinnen: Zum Rezept

4. Steyr: Entrecote mit Spargel und Aussichten aufs Christkind

So wie die romantische Kleinstadt Steyr am Zusammenfluss von Steyr und Enns ein ideales Ziel für einen genussreichen Kurztrip ist, so perfekt passt dieses Steak & Spargel-Rezept vom Landhaus Mader am Stadtplatz von Steyr zum morgigen Feiertag: Zum Rezept

Die Initiative WIR REISEN WIEDER! startet demnächst. Noch sind die Reisen im Kochtopf nur ein Vorgeschmack aufs Reisen, aber schon bald startet Österreichs kreativste Initiative WIR REISEN WIEDER! - mit wertvollen Inspirationen, Experten- und Gesundheitstipps sowie attraktiven Angeboten für die „neue Zeit“ des Reisens. Abgestimmt auf die aktuelle Lage: Wir starten mit Österreich, aber hoffentlich schon bald auch mit Reisen ohne Grenzen.

