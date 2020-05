Raiffeisen und Geo Reisen starten Österreich-Programm – auch für Mitbucher

Raiffeisen Reisen und Geo Reisen hätten die vergangenen Wochen dazu genutzt, viele spannende und abwechslungsreiche Ideen für den Urlaub daheim zusammenzutragen und auf ihren Webseiten zu präsentieren. Gemütliche Familienhotels an einem der vielen österreichischen Seen fänden sich hier ebenso wie romantische Almhütten oder exklusive Lifestylehotels. Aber auch Fahrten im noblen Salonwaggon der Bahn sowie tolle Events wie das Schladminger Nightrace oder das exklusive Nik P. Symphonic Konzert im Salzburger Festspielhaus können in den Reisebüros gebucht werden, schreiben Raiffeisen Reisen und Geo Reisen in der Aussendung.

Persönliche Tipps

Als besonderen Service verraten die einzelnen Reiseprofis von GEO und Raiffeisen ihre ganz persönlichen Österreich-Tipps und Erfahrungen. Für Sandra Schäffel von Raiffeisen Reisen in Langenlois etwa gibt es keinen schöneren Urlaubsort für Familien als den Klopeinersee in Kärnten, den wärmsten Badesee Europas. Ulrike Kolb von GEO Reisen in Schladming wiederum kennt das obersteirische Ennstal und die Planai-Region wie ihre Westentasche und verrät einige lokale Geheimtipps. Martin Lauermann ist als Vertriebsleiter nicht nur der „Steuermann“ für den Kurs seiner Reisebüros, er outet sich auch als Hobby-Kapitän am Attersee, der unter anderem genau weiß, wo man hier den besten Fisch serviert bekommt.

„Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die vielen Möglichkeiten für Urlaub in Österreich zusammentragen“, freut sich Geschäftsführer Bernd Knoflach. „Man spürt, das ist eine echte Herzensangelegenheit und sie brennen schon darauf, für unsere Kunden perfekte Ferien im eigenen Land organisieren zu dürfen!“ Fest stehe bereits jetzt, dass Österreich-Angebote auch künftig zum fixen Portfolio von Raiffeisen Reisen und GEO Reisen gehören werden, völlig unabhängig von Grenzöffnungen.

„Wir haben den Heimaturlaub in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt, obwohl wir vom Know-How bestens aufgestellt sind. Corona hat uns wachgerüttelt – und Österreich wird künftig in unseren Büros einen hohen Stellenwert besitzen!“, verspricht Geschäftsführer Patrik Weitzer.

Solidarität ist gefragt

Ob der Kunde seinen Österreich-Urlaub tatsächlich im Reisebüro bucht, werde sich in den nächsten Wochen weisen. Bernd Knoflach zeigt sich zuversichtlich: „Unsere Kunden vertrauen uns, wenn es ans andere Ende der Welt geht – warum sollten sie das nicht auch im eigenen Land tun? Die Vielzahl an Angeboten und Möglichkeiten, die in unseren Büros angeboten werden kann, gibt auch dem Österreich-Urlaub eine völlig neue Qualität.“ Für Patrik Weitzer ist der Weg ins Reisebüro auch eine Frage der Solidarität: „Wir reden immer von Zusammenhalt und regionalem Einkauf. Das sollte auch für den Urlaub in Österreich gelten. Eine Buchung im Reisebüro kostet nicht mehr als anderswo, dafür bekommt man beste Beratung und Sicherheit. Angesichts der rund 10.000 Mitarbeiter in den österreichischen Reisebüros erwarte ich mir hier auch klare Signale aus der Politik für einen Schulterschluss zwischen Reisebüros, heimischem Tourismus und Kunden.“

Solidarität wird geboten: Mitbucher bekommen 50% der Provision

In der geschlossenen Facebook-Gruppe Reisebüros Österreich macht Weitzer allen heimischen Reisebüros das Angebot, die „Urlaub in Österreich“-Produkte mitzubuchen. „Wer in der Kürze der Zeit und mangels Ressourcen kein gutes Österreich-Angebot bisher zusammenstellen konnte, kann bei uns zubuchen. Wir teilen uns die Provision 50:50. Es geht nicht um Erträge in diesem Jahr! Es geht darum, dass wir ALLE wieder aufsperren und später für unsere Kunden die wirklich tolle Branche wieder anbieten können“, schreibt Weitzer in der Gruppe.

Programm 2021 im Entstehen

Trotz der bestehenden Reisebeschränkungen würden die Produktionsteams von GEO Reisen und Raiffeisen Reisen bereits eifrig am Reisekalender 2021 arbeiten, der auch wieder viele interessante internationale Ziele ermöglichen werde. Da dem Thema Sicherheit und Betreuung eine immer höhere Bedeutung zukomme, würden vermehrt Studien- und Rundreisen mit erfahrenen österreichischen Reiseleitern vorbereitet, heißt es in der Presseaussendung. Für den heurigen Sommer werden aber wohl die meisten Kunden die Ferien am Meer mit einem Urlaub an den heimischen Seen tauschen.