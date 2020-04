USA Discovery Program absolvieren und gewinnen

Das „USA Discovery Program“ ist für mobile Endgeräte optimiert und basiert auf den drei Säulen Know-How, Community und Neuigkeiten. Expedienten können sich zunächst neues Wissen aneignen und sich dann ihre USA-Expertise offiziell zertifizieren lassen. Die Schulung ist modular angelegt, beispielsweise aufgeteilt in Regionen oder auch in verschiedene Arten von Erlebnissen wie Wintersport oder Familienurlaub. Das E-Learning ist völlig flexibel gestaltet, jeder Teilnehmer lernt in seinem individuellen Tempo ohne Termindruck. Sobald der Expedient das jeweilige Modul durchgearbeitet hat, kann er sein neu erworbenes Wissen bei einem Quiz unter Beweis stellen.

Prüfungen ablegen und gewinnen

Wer bis zum 20. Mai 2020 sechs Prüfungen erfolgreich ablegt und sich jeweils ein Badge verdient, kann für sein Engagement belohnt werden: Zu gewinnen gibt es insgesamt zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 100 EUR, zehn USA-Reiseführer und Bildbände sowie USA-Puzzles. Fleiß wird belohnt: Für jedes zweite weitere Abzeichen erhalten die Teilnehmer einen Extra-Eintrag im Lostopf. Das Ziel des E-Learnings ist es, Touristiker über die neuesten Produkte in den USA aufzuklären und ihre Position als vielfältiges Reiseziel mit endlosen Möglichkeiten zu untermauern. Neben den etablierten Destinationen widmet sich das USA Discovery Program insbesondere auch Geheimtipps und weniger bekannten Zielen in den Vereinigten Staaten. (red)

Informationen für die Touristikbranche finden sich auf www.thebrandusa.com