Kroatien für Grenzöffnung im Sommer bereit

In Gesprächen mit Amtskollegen verschiedener EU-Staaten zeigt sich Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic bereit, die Grenzen für Sommerurlauber zu öffnen.

„Kroatien habe eine Verpflichtung gegenüber den EU-Staaten, deren Bürger nach Kroatien kommen wollen“, erklärt der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic laut APA bei Gesprächen mit Amtskollegen aus der EU, darunter auch Kanzler Sebastian Kurz. Nach einem Vorbereitungstreffen am Mittwoch hatte Kurz bereits getwittert, dass er mit Plenkovic auch „einen koordinierten Zugang zur Wiedereröffnung des Tourismussektors in unseren jeweiligen Ländern, über Saisonarbeiter und Grenzkontrollen“ gesprochen habe.

Gemeinsame Standards auf EU-Ebene

Die Frage der Grenzöffnung in Hinblick auf den Sommertourismus sei auch ein Thema beim EU-Videogipfel am Donnerstag gewesen, so die APA weiter. Plenkovic sagte nach Angaben der kroatischen Nachrichtenagentur Hina, dass er das Thema mit Kurz sowie den Regierungschefs von Slowenien (Janez Jansa), Ungarn (Viktor Orban), Tschechien (Andrej Babis) und Deutschland (Angela Merkel) erörtert habe.

"Alle, mit denen ich gesprochen habe, wollen in den kommenden Wochen ein Modell finden, damit die Grenzen geöffnet und die Leute in der Sommersaison nach Kroatien kommen können", betont Plenkovic.

Weiters sagte Plenkovic, dass es in dieser Frage im EU-Rat langsam ein „kritische Masse“ für eine Ermöglichung des Tourismus gebe. Es sei klar, dass wir heuer kein Rekordjahr wie die letzten drei Jahre haben werden, aber Kroatien arbeite daran, dass in den neuen Rahmenbedingungen der Tourismus ermöglicht werden könne. Auch der slowenische Regierungschef Jansa äußerte die Hoffnung, "heuer zumindest einen Teil der touristischen Aktivitäten zu retten". Dafür brauche es gemeinsame "Coronastandards" für die Branche, "auch und gerade auf EU-Ebene", twitterte der Premier des südlichen österreichischen Nachbarlandes, das eine Schlüsselrolle für den Transit österreichischer Kroatien-Urlauber spielt. (APA/red.)