Tunesien: Vorbereitung auf „die Zeit danach“

Das tunesische Tourismusministerium verlautbart, dass an Richtlinien für sanitäre Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 intensiv gearbeitet werde.

Nicht zuletzt die Aussage des deutschen Entwicklungsministers Gerd Müller dürfte Tunesien motiviert haben, die Sommersaison nicht abzuschreiben. Müller hält Reisen außerhalb Deutschlands im Sommer für möglich - tip-online berichtete - und sieht eine Chance für die Mittelmeerregion einschließlich Nordafrika mit Tunesien, Marokko und Ägypten.

Maßnahmenpaket

Derzeit arbeitet das Tourismusministerium intensiv daran, Richtlinien zu erstellen, um Touristen einen sicheren Aufenthalt zu gewährleisten. Die Maßnahmen betreffen Ankünfte und Ausreisen an Flughäfen, Häfen und Grenzposten, Transporte, die Unterbringung in touristischen Einrichtungen, Restaurants sowie alle touristischen Angebote wie Ausflüge und Freizeitparks. Details zu den neuen Regelungen sollen in Kürze bekannt gegeben werden. (red.)