In Abu Dhabi auf virtuelle Entdeckungsreise gehen

Stay Adventurous (Bleib abenteuerlustig): Hier können virtuelle Touren und Erlebnisse abgerufen werden, die Besucher in das Herz von Abu Dhabi entführen, sie mit den atemberaubenden Aussichten und vielfältigen Angeboten des Emirats verzaubern und ihnen wertvolle Einblicke in seine Geschichte und sein Erbe geben.

Stay Indulgent (Bleib nachsichtig): Ein Bereich, der einige der köstlichsten kulinarischen Angebote, die Abu Dhabi zu bieten hat, an den Esstisch des Besuchers bringt, sei es durch eine Reihe von Kochworkshops oder Meisterklassen mit Spitzenköchen aus dem Emirat.

Stay Enlightened (Bleib erleuchtet):

Eine Einladung an die Nutzer, ihr Wissen durch eine Reihe spezieller kostenloser virtueller Kurse und Bildungsinhalte von Top-Institutionen zu erweitern, darunter: Google, Coursera, History of the Emirates und die Maktaba Digital Library.