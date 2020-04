Urlaub in Österreich: Wien will, Berlin zögert

Dazu werde es Gespräche geben, aber das auch Schritt für Schritt, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Fortschritte im Tourismus hingen natürlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland und Österreich ab. Wann genau ein solcher Schritt umgesetzt werden könne, sei noch unklar. Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hatte bereits zuvor erklärt, wenn Länder wie Deutschland auf einem sehr guten Weg seien, die Infektionen einzudämmen, dann gebe es durchaus die Möglichkeit, sich bilateral zu einigen.

Deutsche Regierung zurückhaltend

Die Deutsche Bundesregierung äußerte sich aber zurückhaltend: „Wir haben jetzt keine Veranlassung im Moment, die Situation an der österreichischen Grenze zu ändern", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Das Deutsche Auswärtige Amt erklärte, dass die bestehende Reisewarnung zunächst bis Anfag Mai gelte. An den Gründen habe sich nichts geändert. "Derzeit gelten (...) überall auf der Welt noch Reisebeschränkungen, Ausgangssperren und Quarantänemaßnahmen, eben auch in Österreich", sagte ein Sprecher.

Deutsche Urlauber für Österreichs Tourismus überlebenswichtig

Die Deutschen stellen in Österreich die wichtigste Gruppe unter den Touristen. Experten gehen davon aus, dass bis zu zwei Drittel der österreichischen Beherbergungsbetriebe ein Ausbleiben der deutschen Touristen nicht verkraften könnten. Einen Plan für das stufenweise Hochfahren von Gastronomie und Tourismus will Österreich bis Ende April vorlegen. Dabei werde es Auflagen wie etwa Abstands- und Hygieneregeln geben, hieß es aus dem österreichischen Tourismusministerium. (APA/red)