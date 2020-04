WIR REISEN WIEDER! – noch im Kochtopf: Der Speiseplan der Woche von Bangkok bis Kärnten

Während Reisejournalist Claudius Rajchl bereits die ersten Reisepläne schmiedet und an seinem neuen, medienübergreifenden Projekt WIR REISEN WIEDER! tüftelt (Details nur für Touristiker hier), laden wir Sie ein zu einer kulinarischen Reisen rund um die Welt.

1. Thailand: Pad Thai mit Abenteuer in Bangkok

Ich liebe Thai-Food, und am besten schmeckt es am Originalschauplatz. Zum Beispiel im "Bezirk der Liebe" von Bangkok. Und damit ist keineswegs das Rotlichtviertel gemeint, sondern der Bezirk Bang Rak, wo Thais aus allen Teilen des Landes leben und die Kochtöpfe mit besonders vielfältigen Speisen gefüllt sind. Das Rezept hat mir Constanze Anton-Grabner, "Berufs-Thai" vom Thailändischen Tourismusamt in Wien, verraten. Zum Rezept.

2. Brandenburg: Gebratene Maräne mit Hausboot-Idylle

Bei meinem Spaziergang entlang des Wiener Marchfeldkanals musste ich an meine Hausboot-Tour durch Brandenburg denken. Was für ein idyllisches Pflaster ist dieses Umland von Berlin! Mit seinen verzweigten Kanälen und der Seenlandschaft, und den gemütlichen Menschen. Mit dem Fischrezept der Fischerfamilie Gehrt aus dem idyllischen Flecken Zechlin sind die Erinnerungen näher gerückt – wie es dort aussieht, zeige ich im Video. Zum Rezept.

3. Amalfiküste: Pasta mit zauberhaften Ausblicken

Mit diesem Rezept beame ich mich zur zauberhaften Amalfiküste in Italien. Die Pasta von Gino Gioffi und Lorenzo del Pizzo aus Scala erinnert mich an die herrlichen Ausblicke auf das Städtchen Ravello. Zum Rezept.

4. Hochsteiermark: Saibling mit 3 Hauben

Die Hochsteiermark, gerade einmal eine Stunde von Wien entfernt, wird wohl eines meiner ersten Reiseziele sein, wenn wir wieder reisen dürfen. Die kreative "BerufsHOCHSteirerin" Claudia Flatscher und ihre nicht minder kreativen Mitarbeiterinnen scharren auch schon in den Startlöchern - und freuen sich, wenn Sie Euch zu den vielen Haubenköchen der Region ausführen dürfen. Für ambitionierte Köchinnen und Köche hat mir Claudia dieses Restaurant von 3 Hauben-Koch Mike Johann übermittelt. Zum Rezept.

Reise- und Videojournalist Claudius Rajchl serviert mit seinem Format „Reisen im Kochtopf“ Kochrezepte aus aller Welt, und ab nächster Woche verstärkt aus jenen Gebieten, die wir schon bald wieder bereisen dürfen. Zu sehen auf www.rajchlreist.tv und Facebook. Angereichert mit ersten Urlaubs-Tipps für die Zeit, wenn wir wieder reisen dürfen.

WIR REISEN WIEDER! Newsletter bestellen und keine Kochrezepte, Videos und Reise-Tipps versäumen: www.wirreisenwieder.at

Der „Reise-Kochtopf“ ist Bestandteil der neuen, medienübergreifenden Initiative WIR REISEN WIEDER! Mit Inspirationen, Experten- und Gesundheitstipps und attraktiven Angeboten für die „neue Zeit“ des Reisens. Touristiker, die jetzt an Bord gehen, profitieren von günstigen Einführungstarifen. Details hier.

(red.)