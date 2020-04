Lignano: #coloriAMOlignano

Der Badeort an der Oberen Adria, in dem gefühlt schon jeder Österreich mindestens einmal geurlaubt hat, lädt Kinder ein, Zeichnungen ihrer Ferien-Erinnerungen auf den Social Media-Kanälen von Lignano Sabbiadoro zu posten.

Die virtuelle Reise im Kopf soll kleine Glücksmomente im Alltag bringen. Die gezeichneten Urlaubsimpressionen können unter dem Hashstag #coloriAMOlignano gepostet werden.

Von Online zum Wahrzeichen

Aus den Postings wird ein buntes Album besonderer Sommermomente gebastelt. Außerdem sollen die Kunstwerke der kleineren und größeren Urlaubsgäste sobald wie möglich in den Ausstellungsräumlichkeiten der Terrazza a Mare, dem Wahrzeichen des Badeorts, präsentiert werden.

So geht‘s

Die Zeichnungen fotografieren und auf Facebook oder Instagram auf den Accounts Lignano Sabbiadoro Beach @lignanosabbiadoroofficial (Facebook) oder (Instagram) veröffentlichen. Alternativ können die Zeichnungen per Nachricht an die genannten Accounts oder per E-Mail an: eventi@lignanosabbiadoro.it gesendet werden. Alle Informationen auch unter: https://lignanosabbiadoro.it/de/blog/1715-coloriamolignano/ (red.)