Allianz Travel lädt zum Coronavirus-Webinar

Neben den bewährten Kanälen nutze man mit dem Webinar nun zusätzliche Möglichkeiten des persönlichen Austauschs während der Krise im virtuellen Meetingraum, so der Reiseversicherer.

Datum / Uhrzeit:

Dienstag, 7. April 2020 / 10:00 Uhr

Anmeldung:

Eine Anmeldung zum Webinar ist bis 7.4.2020, 8:30 Uhr via Webinar-Anmeldeformular oder per E-Mail an sales.at@allianz.com online möglich. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Interessierte per E-Mail eine Anmeldebestätigung mit einem Zugangs-PIN und weiteren Informationen.

Info:

Wunsch-Fragen können ebenso vorab via Email oder direkt im Anmeldeformular im Feld „Bemerkungen“ gestellt werden und werden im Webinar live beantwortet. (red)