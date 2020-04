reisennachcorona: Malta für alle Sinne

300 Sonnentage pro Jahr verspricht der Mittelmeer-Archipel um Malta, Gozo und Comino, ebenso wie Geschichte, Kultur und Kulinarik zuhauf. Hier schon mal ein paar Inspirationen für die Zeit nach der Krise.

Für den Gaumen: Lampuki

Die Verschmelzung von britischer und mediterraner Küche spiegelt sich in vielen Gerichten wieder. So zum Beispiel bei Lampuki mit Tomaten-Kapernsauce, das leicht nachzukochen ist. Lampuki ist der maltesische Name für die Goldmakrele, dem Nationalfisch. Hier ein Rezept für vier Portionen:

4 Lampuki-Filets mit Haut (je 120 g; ersatzweise Goldmakrele)

3 EL Mehl (griffig)

3 EL Olivenöl

Sauce:

2 TL Olivenöl

6 geschälte Tomaten (es dürfen auch Dosentomaten sein)

3 Knoblauchzehen

4-5 schwarze Oliven ohne Stein

2 TL Kapern (am besten maltesische Kapern in Weißweinessig eingelegt)

Ein Schuss guter Rotweinessig

½ TL Zucker

Salz, frischgemahlener Pfeffer



1. Filets nach eventuell noch vorhandenen Gräten abtasten und diese entfernen. Den Fisch in ca. 7 cm breite Stücke schneiden, salzen, pfeffern, im Mehl wenden und im Öl beidseitig kurz anbraten. Filets auf Küchenpapier gut abtropfen lassen. 2. Die Tomaten würfeln, die Oliven in feine Ringe schneiden. 3. Die ganzen Knoblauchzehen in heißem Olivenöl andünsten, dann den Zucker und die Tomaten hinzugeben und etwas einkochen lassen. 4. Oliven, Kapern und Essig unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und ca. 10 Minuten sanft köcheln lassen. 5. Lampuki mit der Sauce anrichten und mit halbierten Kapern und Tomatenscheiben garnieren.

Für den Geist: Virtuelle Ausstellung

Vor 41 Jahren schloss Malta offiziell seine Türen für die britische Herrschaft. Und mögen die Türen der Museen vorerst auch geschlossen sein, so öffnen sie sich doch virtuell und nehmen Reisende im Geiste mit auf eine Entdeckertour. Die virtuelle Ausstellung Behind Closed Doors: Fort St. Angelo und die Royal Navy 1906-1979 gibt einen detaillierten Einblick in die Rolle, die das Fort St. Angelo während der britischen Besatzung spielte. Das Herzstück der Ausstellung liegt jedoch in den persönlichen Erinnerungen der ehemaligen maltesischen und britischen Soldaten, die in dieser Zeit im Fort gearbeitet haben.

Fürs Ohr: Reise-Podcasts

Die wechselvolle Geschichte Maltas reicht mehr als 7.000 Jahre zurück. In der Podcast-Folge „Malta – Insel zwischen Orient und Okzident“ von Radioreise nimmt Alexander Tauscher die Hörer mit auf eine akustische kulturelle Entdeckungsreise. Sie lernen den Mittelmeer-Archipel in all seinen Facetten kennen: Von der geschichtsträchtigen, barocken Inselhauptstadt und UNESCO-Weltkulturerbestätte Valletta führt die Reise weiter ins blaue Taucherparadies Comino bis zur eher ländlich geprägten, grünen Schwesterinsel Gozo.

Für Zwischendurch: Online-Gewinnspiel

Wer in diesen außergewöhnlichen Zeiten etwas Abwechslung sucht, kann Malta ab sofort virtuell entdecken: Ein Online-Gewinnspiel bringt die liebenswerte Mittelmeerinsel nach Hause. Das interaktive Maltaquiz bietet Rätselspaß für Zwischendurch und nimmt die Teilnehmer in den kommenden Wochen mit auf eine gedankliche Reise rund um den vielfältigen Inselarchipel. Die Quizfragen werden bis zum 22. April 2020 alle zwei Tage unter malta.reise/gewinnspiel veröffentlicht. (red.)