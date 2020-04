TUI Cruises: Winter 2021/22 buchbar

Der Katalog für den Winter 2021/22 ist derzeit in Auslieferung und gibt einen Überblick über alle 46 Routen der Mein Schiff-Flotte. Frischekur für Mein Schiff 4 Nach einem Facelift der Mein Schiff 4, das im Feber in Marseille im Drydock vorgenommen wurde, sind nun die neuen Deckpläne im Katalog zu finden. Aufgefrischt wurden dabei das Restaurant La Spezia, die Café Lounge und die Diamant Bar, sowie die Rezeption neben der neu eingebauten Saftwerft. Besonders stolz ist man bei TUI Cruises auf den innovativen Look des Restaurants Hanami – by Tim Raue, der in Zusammenarbeit mit dem deutschen Star-Architekten Werner Aisslinger entstanden ist. In 46 Nächten um die halbe Welt Von Hongkong bis Kreta in 46 Nächten führt die Weltentdecker-Route im Winter 2021/22. Stationen sind u.a. Thailand, Sri Lanka, Dubai, Muscat und Alexandria bis zum Zielhafen Heraklion. (red.)