reisennachcorona Abu Dhabi: Bleib neugierig

Zu Hause, gesund, neugierig bleiben ist die Botschaft des Videos, das mit beeindruckenden Bildern des Emirats die Menschen dazu inspirieren möchte, ihre neu entdeckten Ausfallzeiten in einem positiven Licht zu sehen.

Mit „Die Welt sei jetzt ruhiger", beginnt das Video eine Reise durch das Emirat. Das Video zeigt eindrucksvolle Ausblicke auf die Sehenswürdigkeiten im gesamten Emirat: von der Ferrari World Abu Dhabi und der Warner Bros. World auf Yas Island über den Louvre Abu Dhabi zum imposanten Emirates Palace, der Sheikh Zayed Grand Mosque, dem Präsidentenpalast Qasr Al Watan bis zur historischen Festung Qasr al Hosn, der ersten Siedlung in Abu Dhabi.

Die bewegten Bilder schweifen von den weißen Sandstränden hinauf in die Berge rund um die Oasenstadt Al Ain. Sie tauchen ab in die beeindruckenden, bis zu 300 Meter hohen Dünen in der Wüste Rub Al-Khali und zum Ende schließt das Video mit der Botschaft für die Zukunft: "Die Welt wird bald zurückkehren und Abu Dhabi wird mit offenen Armen warten“. (red)