Reisen im Kochtopf: Mit Kochrezepten und Grußbotschaften die Reiselust am Köcheln halten

Tag für Tag veröffentlicht Reise- und Videojournalist Claudius Rajchl auf www.rajchlreist.tv sowie Facebook unter dem Motto „Reisen im Kochtopf“ persönliche Kochrezepte aus aller Welt mit kleinen Reise-Stories und Videos als Inspiration für die Zeit, wenn wir alle wieder reisen dürfen. Gewürzt werden die Kochrezepte mit „Gewürzen für die Seele“. Das sind Grußbotschaften und Sprichworte von Touristikern oder Gastronomen aus den Destinationen.

Gewürze für die Seele gegen den Quarantäne-Koller

„Unser aller Leben ist derzeit extrem eingeschränkt, viele Menschen haben jetzt mehr Zeit fürs Kochen und für ihre Sehnsüchte, während die vielen negativen Meldungen auch in den sozialen Medien Ängste schüren“, sagt Claudius Rajchl.

„Hier möchte ich gemeinsam mit meinen Kooperationspartnern, Destinationen, Reiseveranstaltern, Airlines und Gastronomen positive Impulse setzen. Wir bringen den Geschmack der weiten Welt in Wohnungen und Heim-Offices und halten so die Lust am Reisen buchstäblich am Köcheln."

Solidarität mit Freunden im Tourismus

Die Grußbotschaften aus aller Welt sollen positive Gefühle und Solidarität über Grenzen hinweg fördern. Mit ersten Erfolgen: Nach Rajchls Veröffentlichung des Rezepts eines indischen Guides sind ehemalige Kunden des Guides über Facebook mit ihm in Kontakt getreten, es kam zum regen Austausch.

„Die Menschen sollen mit positiven Gedanken angesteckt werden, und kaum ein Thema eignet sich dazu so wie Reisen und gutes Essen“, so Claudius Rajchl weiter.

Erstes Reisebüro greift „Reisen im Kochtopf“ auf

Als erstes Reisebüro hat GN Touristik die Initiative aufgegriffen und die „Reisen im Kochtopf“-Rezepte an seine Kunden übermittelt. Gerald Nestler, Gesellschafter von GN Touristik: „Das ist eine super Idee, das Thema Reisen in diesen herausfordernden Zeiten positiv besetzt zu halten. Die Leute haben jetzt alle viel Zeit zum Lesen, Video schauen und Kochen. Es haben sich schon etliche Kunden für diesen Service von Claudius Rajchl bedankt.“

Der „Reise-Kochtopf“ steht bereit für Reisebüros, Reiseveranstalter und Destinationen