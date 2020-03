Tennessee: Blues gegen den Blues

Inzwischen sind auch in Tennessee Musikclubs, Restaurants sowie große Attraktionen wie Graceland oder die Country Music Hall of Fame geschlossen, Musik gibt es aber weiterhin. Auch live. Weltklasse-Musiker haben sich zusammengeschlossen zu kostenlosen Online-Konzerten inklusive Einblicke in manche Wohnzimmer der Stars oder zu Aufführungen in Clubs ohne Besucher.

Das Verkehrsbüro von Nashville hat auf www.tennessee.de alle Angebote zusammengefasst, die jetzt Abwechslung in den ungewöhnlichen Alltag bringen. Wegen der Zeitverschiebung von zurzeit sechs Stunden fallen zwar viele Konzerte in die mitteleuropäische Nacht. Manche aber starten bereits um 14.00 Uhr in Europa. Und einige der Auftritte stehen zum späteren Abruf jederzeit bereit, so auch von Ashley McBryde, Keith Urban und Brad Paisley. Letzterer allein brachte es damit bereits auf mehr als 3,5 Millionen Aufrufe.

Live: Online-Festival und Sonnenaufgang

In Memphis organisiert die örtliche Musikszene über Facebook das dreitägige Online-Live-Festival „Get Live: Virtual Music Fest“ vom 27. bis 29. März jeweils von 2.00 Uhr bis 4.00 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit. Nicht nur für’s Ohr, auch für’s Auge bietet Tennessee derzeit Unterhaltung live: Am 26. März um 12:26 Uhr MEZ kann der Sonnenaufgang über dem Great Smoky Mountains National Park bequem vom Home Office-Schreibtisch aus mitverfolgt werden. (red.)