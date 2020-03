reisennachcorona: Madeira - Träume in allen Elementen

Next Slide

Nach dem Motto „Stay home now. Dream online. Visit us later.“ lädt Madeira zu einer virtuellen Rundreise per Video durch und über die Insel im Atlantik ein. Zwischen Feuer, Wasser, Luft und Erde zeigt sich das Eiland immer von seiner besten Seite.

Nur für Schwindelfreie geeignet ist der Cabo Girao Sky-Walk an der Steilküste, auf einer Glasscheibe 580 Meter über dem Meer. Das Höhlenlabyrinth von Sao Vicente im Norden der Insel macht den vulkanischen Ursprung Madeiras anschaulich. Auf rund 700 Metern Länge sind im Rahmen von Führungen Stalaktiten und Stalagmiten ebenso zu bestaunen wie Becken mit kristallklarem Wasser und bizarres Vulkangestein.

Über den Wolken

Den besten Ausblick über Madeira und die umliegenden Inseln verspricht der 1.818 Meter hohe Pico do Arieiro, bis nach Porto Santo und zu den Ilhas Desertas im Osten, bei gutem Wetter bis zur Westspitze Madeiras. Und bei schlechter Sicht? Da lässt sich immer noch das imposante Wolkenmeer bewundern. Abkühlung findet man in den Naturpools von Porto Moniz und Seixal. (red.)