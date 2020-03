Kuba: Touristen unter Quarantäne

Alle Touristen, die derzeit noch in Kuba sind, sollen in Hotels unter Quarantäne gestellt werden.

Laut Angaben der Regierung waren gestern, Montag, noch rund 32.500 ausländische Urlauber in Kuba. Heute, Dienstag, sollen die Grenzen geschlossen werden, was zu einem Ansturm auf den Flughafen Havanna führte. Vielen Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen auf die Insel bereits eingestellt.

Quarantäne nur in Hotels

Ministerpräsident Manuel Marrero kündigte an, dass „nächste Woche keine Touristen" nach Kuba kommen würden. Fast alle Hotels auf der Insel würden geschlossen. Von den 32.500 Touristen, die sich noch auf der Insel aufhielten, sind nach offiziellen Angaben 9.400 in Privatunterkünften untergebracht. Laut Regierung sollen sie für die Quarantäne in staatliche Hotels verlegt werden. (Red./Ag.)