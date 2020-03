reisennachcorona: Jamaika Tourist Board hilft mit Reggea gegen Isolationsfrust

In Zeiten der notwendigen sozialen Distanz ermöglicht das Jamaica Tourist Board einen den Menschen die Zeit in den eigenen Vier Wänden angenehmer und bunter zu gestalten: Eine frei verfügbare Spotify-Playlist mit 252 Titeln, die den typischen Stil der sonnigen Insel des Reggae widerspiegelt – getreu der diesjährigen Kampagne „Heartbeat of the World“. Mit dabei sind Musikgrößen wie Jimmy Cliff, Inner Circle und selbstverständlich Bob Marley. Obwohl sich der Reggae trotz seines unbeschwerten Anscheins auch durch sehr gesellschaftskritische Texte auszeichnet, lässt die treibende Musik die Stimmung steigen.

So funktionierts:

Jeder, der dem Alltag für einige unbeschwerte Stunden entfliehen und von vergangenen oder noch kommenden Jamaika-Reisen träumen möchte, findet die kostenlose Playlist unter dem untenstehenden Link. Um sich mit den momentanen Einschränkungen abzufinden und die Hoffnung nicht zu verlieren, hilft es gewiss, sich die Worte aus Bob Marleys Song „Three Little Birds“ ins Gedächtnis zu rufen, die der Playlist ihren Titel geben: „Every little thing (is) gonna be alright“.

Reggae-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/3BiGOqZg922DkzlvIly3a4?si=u0QQxbJ6SBSoMM7N5c42Ag (kostenlose Registrierung erforderlich)