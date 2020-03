HAL: vorübergehend kulante Umbuchungsregelungen

In einer Aussendung an Reisebüro-Partner kündigt Holland America Line an, dass 100% der Provision auf alle Buchungen, die innerhalb des Restzahlungsziels storniert werden, ausgezahlt werden.

Im Wortlaut: Seit dem 06.03.20 schützt Holland America Line 100% der Provision auf alle Buchungen, die von den Kunden innerhalb des Restzahlungsziels storniert werden. Die Stornierung muss spätestens 48 Stunden vor Abfahrt sattfinden. Dies gilt sowohl für Neubuchungen wie auch für bestehende Vorgänge mit Abfahrt vor dem 31.07.2020. Als Ausnahme auf unsere Standard AGB werden Future Cruise Credits, die in der Umbuchungsregelung vergeben werden, ebenfalls verprovisioniert! Dieser FCC muss vor dem 31.12.2020 angewendet werden auf eine Buchung mit Abfahrt vor dem 31.12.2021. (red.)