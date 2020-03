Nur Überlebensfähige sollen überleben?

Ja, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. In einer in diesem Ausmaß noch nie dagewesenen. Betroffen sind alle, beruflich wie auch privat. Wobei die Reihenfolge natürlich nicht als Wertung zu verstehen ist. Es ist nahe liegend, dass in einer Zeit des – erzwungenen – Rückzugs viele die Zeit nützen, um nachzudenken und Dinge neu zu bewerten. So weit, so gut. Gar nicht gut, sondern vielmehr erschreckend, sind allerdings die Aussagen von Nationalbank Gouverneur Holzmann in einem Standard-Interview von heute.

Auf die Frage, ob Österreich so wie Deutschland das Insolvenzrecht ändern und Konkursanträge aussetzen sollte, beantwortet der Nationalbank-Chef wie folgt: „Von Insolvenzen sind wir in Österreich noch entfernt, und Insolvenzen gehören auch in guten Zeiten zur Wirtschaft dazu. Dieser Ansatz ist problematisch, denn er macht keinen Unterschied zwischen Unternehmen, die sowieso nicht überlebt hätten, und denen, die schon überlebt hätten. Diese Hilfe ist ein Fehler, weil damit die Reinigungskräfte nicht wirken können. Sie würde verhindern, dass man aus diesem Loch gestärkt herauskommt.“

Ja, Herr Holzmann bekleidet eine hochrangige Funktion. Allerdings, so hoch, dass er göttergleich über Leben und Tod - von Unternehmen - entscheiden könnte, dann doch nicht. Aber wir sind ja überzeugte Verfechter der Meinungsfreiheit. Und deswegen finde ich diese Ansicht erschreckend anmaßend und absolut kontraproduktiv.

Bitte, gerne!

