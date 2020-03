global communication experts: Zeit für Schulungen nutzen

Die Teilnehmer erhalten wertvolle Informationen, interessante Neuigkeiten und Inspiration, um ihren Kunden die passende Reiseplanung für den nächsten Urlaub in den Destinationen zu präsentieren und damit bestmöglich vorbereitet zu sein für die Zeit nach der Corona-Krise.

Zur Auswahl stehen 30-minütige Webinare sowie E-Learnings zu den Destinationen Costa Rica, The Beaches of Fort Myers and Sanibel, Indonesien, Jerusalem, Québec und Ras Al Khaimah.

Anmeldung und Termine finden Sie hier.

Alle Informationen und die Möglichkeit zum Austausch mit den Destinations-Experten bietet zudem die Facebook-Gruppe GCE - Infos für die Reisebranche (red)