Neue Travel Trade Managerin für Destination Canada

Nora König ist ab dem 25. März 2020 neue Senior Travel Trade Managerin für Destination Canada in Deutschland.

König übernimmt als Ansprechpartnerin für Reiseveranstalter den Staffelstab von Nora Kutsche. Nora König ist Expertin für Projektkoordination und Ressourcenplanung und verfügt über langjährige Erfahrung im Marketing. Ihre beruflichen Stationen führten sie bereits während ihres Tourism, Event & Strategic Marketing Management-Studiums ins Ausland, später in die Marketing Abteilung renommierter Unternehmen wie Club Mediterranée, wo sie digitale und crossmediale Kampagnen und Projekte verantwortete.

„Ich freue mich darauf, meine Branchenerfahrung und mein Verhandlungsgeschick für Destination Canada und das gesamte Team Canada einsetzen zu können und Kanada als starke Destination voranzubringen“, so Nora König, die sich als Kanada-Kennerin darauf freut, ihre Leidenschaft für das Land jetzt auch beruflich einsetzen zu können.

Destination Canada wird in Deutschland von der Agentur The Destination Office unter Leitung von Account Director Barbara Ackermann und in Zusammenarbeit mit Harwardt PR und Marketing vertreten. Im Team um Barbara Ackermann wird König Ansprechpartnerin für alle Reiseveranstalter sein.

Ansprechpartner ab 25. März 2020:

Barbara Ackermann (Account Director): barbara@destination-office.de

Nora König (Senior Travel Trade Manager): nora.koenig@destination-office.de

Kirsten Bungart (Senior Publicist): kirsten@destination-office.de

Lena Ollesch (Marketing Manager): lena@destination-office.de

(red)