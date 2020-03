Scenic Luxury Crusises: neue Themenkreuzfahrten 2021

Die neue Vorschau-Broschüre für 2021 zeigt Details zu mehr als 25 Routen, unzähligen Stadtaufenthalten, Erweiterungen und Kreuzfahrtoptionen und ist online unter www.scenicusa.com und per Post verfügbar.

Frühbuchern winken Einsparungen von bis zu 500 USD pro Person, kostenlose Economy-Zubringerflüge bei bestimmten Reisen und Business-Class-Flüge zum reduzierten Preis bei ausgewählten Kreuzfahrten.

Kulinarisches Frankreich

Die Reisen „Tastes of Southern France“ und „Flavors of Bordeaux“ beinhalten eine Nacht in Paris und Transfer zum Schiff. Zu den Highlights in Südfrankreich gehören das Treffen mit einem lokalen Trüffelbauern, eine Kochshow im Restaurant von Georges Blanc in Mâcon, der Genuss einer Mahlzeit an Bord, die von Michelin-Sterne-Koch Didier Goiffon zubereitet wird, Weinprobe und das Einkaufen mit dem Schiffskoch auf einem lokalen Markt. Die Gäste der Bordeaux-Reise können sich auf erlesene Weine und kulinarische Erlebnisse freuen: Radfahren durch die Weinberge von Sauternes, Verkostung der Grand Cru Weine von Château Lafaurie Peyraguey und der Brände von Remy Martin, Käseverkostung etc. (red)