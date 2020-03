TUI Cruises präsentiert Winterkatalog 2021/22

Der neue Katalog für die Wintersaison 2021/22 gibt einen Überblick über alle 46 Routen der Mein Schiff Flotte und zeigt zudem die neuen Deckpläne der Mein Schiff 4, die im Februar im Drydock in Marseille ein Facelift erhielt.

Facelift der Mein Schiff 4

Das Restaurant La Spezia – Italienisch genießen, die Café Lounge und die Diamant Bar erstrahlen in neuem Glanz. Ebenfalls komplett umgebaut: die Rezeption neben der neu eingebauten Saftwerft. Zu den absoluten Highlights zählt außerdem der innovative Look des exklusiven Restaurants Hanami – by Tim Raue, der in Zusammenarbeit mit dem deutschen Star-Architekten Werner Aisslinger entstanden ist.

In 46 Nächten um die halbe Welt

Die neue Weltentdecker-Route im Winter 2021/22 ist besonders für Weltenbummler und Abenteurer sehr verlockend. Gäste können hier mit 46 Nächten an Bord von Hongkong bis Kreta die halbe Welt bereisen. Die Route führt von Hongkong unter anderem über Thailand und Sri Lanka nach Dubai und Muscat. Und von da aus Richtung Europa über Alexandria mit dem Zielhafen Heraklion, Kreta. (red)