Grecotel: Neuheiten des LUX ME White Palace

Um den individuellen Bedürfnissen aller Gäste gerecht zu werden, bietet das White Palace seinen Gästen 2020 nicht nur einen besonders hohen Standard an Service und Kulinarik, sondern präsentiert zudem zahlreiche neue Annehmlichkeiten wie den Familien-Pool-Club sowie vollständig renovierte Zimmer in unterschiedlichen Kategorien.

Die Neuheiten des White Palace:

Big Blue-Pool: komplett neu gestalteter, beheizter Hauptpool

Familien Pool-Club: neues Konzept für maximalen Badespaß mit der ganzen Familie sowie ein neuer Aufenthaltsbereich für ultimative Entspannung am Pool mit Cabanas und Bistro-Food. Die Eltern können sich am Pool entspannen und erfrischende Getränken und Snacks an der Pool-Bar einnehmen, während die lieben Kleinen im Kinderpool oder im benachbarten Grecoland Club Spaß haben.

Grecoland: als Teil des Familien Club-Konzepts mit beheiztem Kinderbecken und Spielen. Rooftop-Lounge: nur für Erwachsene „Hot Steak“ Restaurant mit neuer Speisekarte voller köstlicher Gerichte.

Konferenzraum: moderner und voll ausgestatteter Konferenzraum mit Tageslicht für bis zu 100 Personen.

Alle Zimmer des White Palace wurden vollständig renoviert. Dabei stehen Urlaubern folgende unterschiedliche Zimmerkategorien zur Verfügung:

Petiti Yali: neue Wohnlandschaft, uneingeschränkter Pool-Blick

neue Wohnlandschaft, uneingeschränkter Pool-Blick Swim Ups: neue Zimmerkategorie mit Gemeinschaftspools und privaten Pool-Liegen

neue Zimmerkategorie mit Gemeinschaftspools und privaten Pool-Liegen Luxe Yali Villas: Villen für Luxusfans und Wasserratten

Villen für Luxusfans und Wasserratten White Luxury Villas: die klassische Villa

die klassische Villa Villas to the Beach: mit Privatzugang zum Wasser

