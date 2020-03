Frühjahrs-Aktionen bei Seabourn

„Wir brauchen engagierte Reiseverkäufer, die ihren Kunden im Verkaufsgespräch überzeugend vermitteln, was Seabourn so besonders macht. Unsere Trade Partner sind ein wichtiger Teil unseres Erfolges, und wir tun alles, um ihren Erfolg und ihr Wachstum zu unterstützen“, so Chris Austin, Seabourns Senior Vice President.

Während der Aktionsmonate März und April winken Agents satte Boni mit Sonderkommissionen von 225 EUR bei Buchung einer Penthouse Suite und 450 EUR bei Buchung einer Premium Suite. Dies gilt auch für die Suite Savings Tarife. Wer im Aktionszeitraum Gäste für die 140-tägige Weltreise 2021 gewinnt, darf mit einem Bonus von 900 EUR rechnen. Außerdem können Partner eine Kreuzfahrt mit Seabourn gewinnen. Auch für Gruppen-Buchungen sind spezielle Angebote aufgelegt.

Detaillierte Informationen: Travel Advisor Center.

Suite Savings 2020

Bei Buchungen im März und April 2020 bietet Seabourn Sensational Suite Savings, sowie je nach Kreuzfahrt verschiedene Zusatzleistungen, die die Kreuzfahrt noch attraktiver machen. Dieses Angebot gilt für ausgewählte Kreuzfahrten in der Saison 2020/21.

Dazu gehören zum Beispiel Upgrades um bis zu drei Suiten-Kategorien, bis zu 600 USD Bordguthaben oder ein kostenfreies Internet-Package bis zu 600 Minuten bzw. bei Buchung einer Penthouse oder Premium Suite ein Bordguthaben bis zu 2000 USD pro Suite und ein unbegrenztes Internet Package

Auch bei den Anreisekosen macht Seabourn in der Aktionszeit ein attraktives Angebot und übernimmt die Fluganreise in der Economy Class auf ausgewählten Europa-Abfahrten oder das Upgrade in die Business Class bis zu 199 EUR pro Strecke. Für Langstreckenflüge stellt Seabourn ein Flugbudget von bis zu 1000 EUR pro Gast zur Verfügung. (red)