Sunny Cars: Sonderaktion am Schalttag

Eingeräumt wird der Rabatt für sämtliche Ziele im weltweiten Portfolio von Sunny Cars, es gilt eine Mindestmietdauer von fünf Tagen. Beim Mietzeitraum gibt es keinerlei Einschränkung.

Kein geringerer als der berühmte römische Herrscher Julius Caesar ist übrigens der Erfinder des Schaltjahrs. Er hat den julianischen Kalender eingeführt, den Vorgänger des heute gängigen gregorianischen Kalenders. Damit auch alles in puncto astrologisches Jahr seine Richtigkeit hat, wurden Ausnahmen vom Vier-Jahres-Zyklus eingeführt: Ist ein Jahr durch 100 teilbar, gibt es keinen 29. Februar. Allerdings findet ein Schalttag statt, wenn das Jahr durch 400 teilbar ist.

Komplizierte Berechnungen bleiben den Mietwagenkunden von Sunny Cars am diesjährigen Schalttag erspart: Ihnen wird bei der Mietwagenbuchung am 29. Februar 2020 ganz automatisch ein Nachlass in Höhe von 15 EUR vom Mietwagenpreis abgezogen. (red)