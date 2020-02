USA: Außergewöhnliche Yoga- & Meditation-Retreats

Visit The USA empfiehlt acht Reiseerlebnisse in den Vereinigten Staaten – von ganz besonderen Yoga-Stunden über experimentelle Heilbehandlungen bis hin zu Mediations-Retreats.

Zen-Ausbildungskloster in Carmel Valley, Kalifornien

Das erste Zen-Ausbildungskloster außerhalb Japans befindet sich im „Tassajara Zen Mountain Center“ in Carmel Valley, Kalifornien. Das Zentrum liegt im bergigen Landesinneren der Big Sur-Küste und verfolgt die Mission, „die Weisheit und die Empathie des Buddha zu verkörpern, auszudrücken und zugänglich zu machen“. Reisende können an mehrtägigen Retreats teilnehmen, die während der Sommermonate angeboten werden, Tagesgäste erholen sich in den heißen Natur-Quellen, dem von einem Bach gespeisten Schwimmbad oder dem Badehaus im japanischen Stil. In kulinarischer Hinsicht hat sich das Kloster ganz der vegetarischen Küche verschrieben. Die isolierte Lage des Zentrums am Ende einer langen, unbefestigten Straße hilft den Gästen, die natürliche Schönheit der Gegend ganz in Ruhe zu genießen.

Yoga bei Kerzenlicht in der Dunbar-Höhle, Tennessee

Eine Autostunde nordwestlich von Nashville liegt der Dunbar Cave State Park, ein 144ha großer Park mit Wanderwegen inmitten eines Waldes und einem kleinen See. In der Dunbar-Höhle findet sich prähistorische Höhlenkunst der amerikanischen Ureinwohner Mississippis. Inmitten dieser besonderen Kulisse können Reisende bei Kerzenlicht unter Anleitung der einheimischen Lehrerin und Selbsthilfebuch-Autorin Sara Thornton in einer ruhigen Umgebung ohne künstliches Licht Yoga praktizieren.

Hochkarätige Heiler in New York City, New York

Reisende können nun eine Wellness-Auszeit der besonderen Art in ihren New York-Aufenthalt einbauen. Das Four Seasons Hotel New York Downtown bietet ein eigenes Programm für Städtereisende, das über das Gesichtsanwendungen- und Massageangebot vieler städtischer Spas hinausgeht. Drei Heiler sind auf verschiedene Bereiche spezialisiert: einer ist Akupunkteur, Kräuterkundiger und Hellseher, ein anderer Kristallheiler und Mediationsmeister, der dritte ein renommierter Körperarbeitspädagoge und „Allround-Wellness-Guru“. Die Heiler bieten private Einzelgespräche für alle an, die sich ganz vom hektischen Stadtleben zurückziehen möchten.

Ziegen-Yoga in Oregon City, Oregon

Wem traditionelle Yogakurse nicht ganz ausreichen, für den bietet sich ein Besuch auf dem Bauernhof an: Das skurril anmutende Ziegen-Yoga gibt es seit Sommer 2016. Seither hat sich die Ziegen-Yoga-Bewegung im ganzen Land verbreitet: An mittlerweile mehr als 15 Orten wird diese meditative, tiergestützte Therapie angeboten. In 90 Minuten erleben die Gäste bei „Original Goat Yoga“ Kurse für alle Stufen. Das Ziegen-Yoga findet in den Beaver Lake Stables statt, in einer Scheune mit hoher Decke, wo die Teilnehmer klassische Yogapositionen üben, während Ziegen auf ihren Rücken und um sie herum klettern.

Waldbaden und Meditation in Sedona, Arizona

Sedona ist eines der renommiertesten Wellness-Ziele der USA und berühmt als Ort eines Vortex, konzentrierter Energie, die aus der Erde aufsteigt. Im „L'Auberge de Sedona“, einem Resort mit 62 Ferienhäusern und 21 Gästezimmern in einem Platanen-Wald, können die Gäste das japanische Ritual des „Shinrin-Yoku“ ausprobieren, auch genannt „Waldbaden“. Bei dieser Praxis konzentriert sich der Badende auf das Aufsaugen der Essenz des Waldes. Das Eintauchen in die Natur soll den Stresspegel senken und die Kreativität fördern.

Ayurvedische Behandlungen in Fairfield, Iowa

Ayurveda ist eine alte indische Gesundheitspraxis, die Meditation, Ernährung, Yoga, Massage und Kräuter verbindet, um Geist und Körper ins Gleichgewicht zu bringen und die Heilung zu fördern. Das „Raj“, ein Landhaus im französischen Stil auf einem 100 Hektar großen Grundstück, ist die einzige Einrichtung außerhalb Indiens, die speziell dafür gebaut wurde, traditionelle ayurvedische Entgiftungsbehandlungen, bekannt als „Panchakarma“, anzubieten. Die Gäste können ayurvedische Behandlungen buchen oder an einem viertägigen Retreat der transzendentalen Meditation teilnehmen und dabei mehr über Edelstein-Lichttherapie, Anti-Stress-Massagen und Aromatherapie lernen.

Stilles Yoga und Meditations-Retreat in Brooks, Maine

Ungefähr zwei Autostunden nördlich von Portland liegt „Maine Rolling Meadows“, ein 25ha großes Meditations- und Yoga-Zentrum, das auf „Stille Retreats“ spezialisiert ist. Maximal elf Teilnehmer pro Sitzung sind angehalten, an „sozialer Stille“ teilzunehmen, was das Bewusstsein zwischen Denken und Sein fördern sowie Körper und Geist zur Ruhe kommen lassen soll. Im Rahmen des Retreats können die Teilnehmer die Idylle rund um das Farmhaus zu genießen.

Reise zu sich selbst in den Colorado Rockies, Colorado

Hoch in den Colorado Rockies, in einem weiten Tal mit Kiefernwäldern, liegt das „Shambhala Mountain Center“. Das ganzjährig geöffnete Retreat-Zentrum konzentriert sich darauf, Reisende auf ihrem Weg zu geistiger und körperlicher Gesundheit zu unterstützen. Gäste wählen aus über 100 Programmen: Intensiv-Kurse für den Weg zu sich selbst, Meditations-Retreats auf der Grundlage des Bestsellers „Sakyong Mipham“, Workshops, die auf Astronomie und Botanik basieren. Die Gäste übernachten inmitten der Natur in Komfortzelten oder Lodge-Suiten. Rund um das Center locken dutzende Wanderwege. Ob Wochenend-Retreat oder einmonatige Rundumerneuerung – das Retreat rüstet Reisende mit den Fähigkeiten aus, die sie für die Fortsetzung ihrer persönlichen Reise benötigen. (red)