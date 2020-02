VIVA Cruises: Ein Neubau und außergewöhnliche Routen

„Neue Wege zu beschreiten gehört zu unserer Unternehmensphilosophie. Denn VIVA Cruises steht für Lebensfreude und Innovation. Diese realisieren wir mit unserem Produkt auf ganzer Linie“, sagt Andrea Kruse, COO von VIVA Cruises.

Ein besonderes Highlight 2021 für die Reederei wird zweifelsohne die Einführung des ersten, eigenen Schiffes der VIVA ONE sein. „Unser erster Neubau ergänzt ab Juni 2021 unsere Familie und wir sind sehr stolz darauf. Denn an Bord dieses Schiffes haben wir unseren legeren Lifestyle bis ins kleinste Detail umgesetzt“, führt Kruse weiter aus. Dabei habe man mit dem Einsatz modernster Hybridtechnologie auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und trage so zu einer guten Klimabilanz bei.

Neue Häfen

Positiv auf die Umwelt wirken sich auch die ungewöhnlichen Abfahrtshäfen und Routen von VIVA Cruises aus, denn sie entlasten die befahrenen Gewässer. So werden mit Oestrich-Winkel und Volkach in der kommenden Saison zwei neue Häfen angesteuert. Zudem können die Gäste gleich aus zehn neuen Routen wählen. Neben Kurztrips zu Weihnachtsmärkten oder nach Amsterdam und Rotterdam, sind auch einige Touren ab Basel auf Rhein und Mosel neu im Programm; ebenso wie Donau-Flusskreuzfahrten ab Budapest, die Strecken Basel – Düsseldorf, Wien – Regensburg oder Hamburg – Berlin. Bei den Seine-Fahrten sind außerdem zwei Übernachtungen in Paris eingeplant. Überhaupt hat die Reederei einige Übernacht-Aufenthalte auf seinen Routen eingeführt.

Mehr All Inclusive

Insgesamt bietet VIVA Cruises im aktuellen Katalog 162 Flusskreuzfahrten an Bord seiner neun Schiffe an, darunter sind der Neubau VIVA ONE sowie die im Frühjahr 2020 frisch renovierte VIVA TIARA. Gäste genießen das ganze Jahr über den legeren Lifestyle an Bord, wozu auch der VIVA-All Inclusive-Service gehört. Dieser beinhaltet nicht nur Vollpension und eine stets gefüllte Minibar in den Kabinen, sondern auch Getränke. Auf Grund des positiven Feedbacks weitet die Reederei ab 2021 diesen Service um alle Getränke aus der Bar-Karte (außer Flaschen) aus. (red)