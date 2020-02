Austrian Cruise Center: Bestnote für Kundenzufriedenheit

Laut ÖGVS Umfrage ist das Austrian Cruise Center mit der Website www.austrian-cruise-center.at die Nummer eins der Kreuzfahrtenportale. Das Team rund um Kreuzfahrt-Chefin Alexandra Tremmel fährt mit dieser Auszeichnung den Lohn für gewissenhafte und qualitativ hochwertige Beratung und Betreuung von Kreuzfahrtkunden ein.

„Kaum ein anderes touristisches Produkt erfordert im Verkauf derzeit so viel Fingerspitzengefühl wie Kreuzfahrten“, so die ACC-Geschäftsführer Patrik Weitzer und Bernd Knoflach.

Denn neben der Wahl des passenden Schiffes und der optimalen Route fließe auch das Thema Umweltschutz in so gut wie jedes Kundengespräch mit ein. „Da sind Hintergrundwissen und Beratungsqualität gefragt. "Genau das bekommt der Kunde bei uns - und das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir im Branchenmonitor 2020 bei den Kreuzfahrtenportalen ganz oben zu finden sind", so die Geschäftsführer weiter.

Fachpartner für Reisebüros

Das Austrian Cruise Center hat in den zwei Jahren seit seiner Gründung einen rasanten Aufstieg hinter sich gebracht und sieht sich trotz der Zugehörigkeit zur Raiffeisen Reisen Gruppe als kompetenter Fachpartner für alle Reisebüros. Neben der kundenfreundlichen Internetplattform steht Kunden und Partnern auch ein Expertenteam zur Verfügung, mit dem allein im letzten Jahr über 120 Gruppenprojekte realisiert wurden. (red)