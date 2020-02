Flughafen Salzburg: Mit flynas nach Riad und Jeddah

Bereits Anfang 2019 kündigte Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer bei einer Pressekonferenz an, dass der Salzburger Flughafen kräftig am Flugprogramm, den Anbindungen an die großen Drehkreuze und neuen Strecken arbeiten wird. Nun gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Künftig wird erstmalig der saudi-arabische Raum nonstop mit Salzburg verbunden sein.

„Mit flynas und den Verbindungen nach Riad und Jeddah haben wir nun die erste Nonstop-Verbindung in den saudi-arabischen Markt“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Flugplan

Jeden Montag, Mittwoch und Freitag hebt eine flynas Maschine um 12:15 Uhr in Salzburg ab und landet um 18:00 Uhr in Riad. Jeddah wird jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag angeflogen. Der Abflug in Salzburg erfolgt um 12:55 Uhr, die Ankunft in Jeddah um 19:15 Uhr.

Riad und Jeddah

Mit Riad und Jeddah werden die wichtigsten Städte des Saudi Arabischen Königreiches angeflogen.

Riad, seit 1932 die Hauptstadt des Königreiches, ist eine pulsierende Metropole mit knapp 6,7 Millionen Einwohnern und liegt in der Mitte der saudi-arabischen Halbinsel. Als wirtschaftliches, administratives und kulturelles Zentrum des Landes ist Riad Sitz der saudi-arabischen Regierung, des Parlaments und aller staatlichen Zentralbehörden und beherbergt neben Universitäten, Museen und historischen Bauten auch zahlreiche diplomatische Vertretungen.

Jeddah ist die multikulturelle Heimat von rund 4,5 Mio. Menschen, liegt am roten Meer und bildet das Tor zu Mekka, dem religiösen Zentrum des Islam.

Die neuen Flüge sind in Kürze über www.flynas.com buchbar. (red)