AIDA Cruises präsentiert Kreuzfahrten Katalog 2021/22

Der neue AIDA-Katalog für 2021/22 zeigt fantastische Routen sowie spannende Abfahrts- und Zielhäfen in aller Welt. Die Reisen im Zeitraum von März 2021 bis April 2022 führen die 14 Schiffe der AIDA Flotte zu mehr als 250 Häfen in über 70 Ländern auf sechs Kontinenten. Buchungsstart ist heute, am 21. Februar 2020.

Sommer 2021

Die Vielfalt von AIDA Reisen im Sommer 2021 bietet etwas für jeden Geschmack. Ganz neu sind die Reisen mit der AIDAcosma ab Kiel. Das Schiff nimmt nach seiner Indienststellung im Mai 2021 im Wechsel Kurs auf Norwegen und die Ostsee.

Die AIDAcara wird eine neue Schmetterlingsroute im östlichen Mittelmeer ab Heraklion (Kreta) fahren. Auf dem Programm stehen u.a. Istanbul und Athen. Die zweite Route führt nach Zypern, Haifa (Israel), Rhodos und zur Insel Kos, welche erstmals angelaufen wird. Die beiden 7-tägigen Reisen können auch kombiniert werden. Die AIDAmira besucht Griechenland und die Mittelmeerinseln Korfu, Malta und Sizilien. Zu den schönsten Städten im westlichen Mittelmeer reisen Sonnenhungrige mit der AIDAnova und der AIDAstella.

Neben der AIDAperla, die ab Hamburg auf 9- und 10-tägigen Reisen die Norwegischen Fjorde besucht, können die AIDA Gäste auch wieder die beliebten Ostsee- und Skandinavien-Routen an Bord der AIDAmar und der AIDAdiva entdecken. Mit der AIDAvita lässt sich die Schärenlandschaft der Ostsee auf gleich zehn abwechslungsreichen Routen ab Kiel und Warnemünde erkunden. Ein besonderes Highlight ist die Reise „Städte der Ostsee“ mit einem Overnight in Warnemünde während der Hanse Sail 2021.

Sonnige AIDA Winterreisen

Die AIDA Winterreisen reichen von Städtekreuzfahrten im Mittelmeer über den Besuch von Trauminseln der Karibik bis hin zu Reisen zu den schönsten Destinationen des Orients oder Südostasiens.

Mit dem neuen Schiff, der AIDAcosma, stehen einzigartige Naturlandschaften und moderne Metropolen des Orients auf dem Programm. Mit Start in Dubai oder Abu Dhabi wandeln die Gäste auf den Spuren jahrhundertalter Traditionen. Die AIDAsol geht im Oktober 2021 auf ihre erste Weltreise. Die Gäste dürfen sich auf außergewöhnliche Orte, unvergessliche Momente und große Gefühle freuen. Wer auf lange Flüge verzichten möchte, der wird bei der Route „Große Winterpause“ mit der AIDAvita fündig. Die Reise führt in 43 Tagen von Hamburg in die Karibik und zurück. In 26 Tagen bringt AIDAvita ihre Gäste zu den Kanaren und wieder nach Hamburg zurück.

Mit der AIDAaura und der AIDAmira haben die Gäste die Möglichkeit, die Naturwunder im südlichen Afrika zu erleben. Neu in der Route ist Richards Bay, dessen Küste zu den unberührtesten Abschnitten des Landes zählt. Kilometerlange weiße Strände und zahlreiche Naturreservate locken Gäste aus aller Welt in die Region. Die kulturellen Schätze in Rom, Florenz oder Barcelona lassen sich in den Wintermonaten ganz ohne die Hektik der Hochsaison erleben. Die AIDAstella und die AIDAprima bereisen von Dezember 2021 bis März 2022 die Perlen am Mittelmeer. Die AIDAcara nimmt im Winter Sonnenkurs auf Asien und Australien. Ab Singapur bietet die AIDAcara im Rahmen des Selection-Programms Reisen nach Indonesien, Australien, Hong Kong oder zu den Philippinen an. Die AIDAbella steuert Ziele in Thailand, Malaysia und Singapur an.

Das Winterprogramm wird mit Reisen zu den Kanaren (AIDAnova und AIDAmar), in die Karibik (AIDAdiva, AIDAlu und AIDAperla) sowie in den Indischen Ozean (AIDAblu) abgerundet.

Ausblick Sommer 2022

Der neue Katalog gibt bereits einen Ausblick auf den Sommer 2022 mit Reisen nach Island& Grönland, zum Nordkap und den Lofoten, nach Griechenland und zu wunderschönen Mittelmeerinseln. Lust gemacht wird auch auf die fünfte AIDA Weltreise mit Highlightzielen wie Lissabon, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Ushuaia und Papeete. Ihre Kabine können Weltenbummler sich bereits ab Frühjahr 2020 reservieren.

Vorteile für Frühbucher

Bei Buchung zum AIDA PREMIUM Tarif winken bis zu 975 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung für Sommerabfahrten 2021 bei Buchung bis 30. November 2020 sowie für Winterabfahrten 2021/2022 bei Buchung bis 30. April bzw. 30. Juni 2021. Das Kontingent ist limitiert und gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine. Weitere Vorteile des AIDA PREMIUM Tarifs sind u.a. die Wahl der Wunschkabine, das deutschlandweit gültige AIDA Rail&Fly Ticket sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser und ein 250-MB-Internetpaket. (red)