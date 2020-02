ETI: Summer Take Off am FH Salzburg

ETI lädt gemeinsam mit dem Flughafen Salzburg zum Summer Take Off Marsa Alam Event ein.

ETI und der Flughafen Salzburg landen Agents zum Summer Take Off Marsa Alam ein, um die neue Strecke Salzburg - Marsa Alam gemeinsam zu feiern. Die neue Strecke wird ab April 2020 ganzjährig am Samstag mit Eurowings geflogen.

Agents erwartet ein gemütlicher Come together-Abend, mit arabischen Köstlichkeiten und Überraschungen in der wunderschönen Kulisse des Salzburger Flughafens.

Datum: 19. März 2020

19. März 2020 Uhrzeit: ab 18:30 Uhr

ab 18:30 Uhr Location: Restaurant Jedermann, Flughafen Salzburg

Nähere Informationen finden Sie hier. (red)