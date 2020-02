Wasser-Erlebnisse in Greater Fort Lauderdale

Greater Fort Lauderdale ist auch bekannt als das Venedig Amerikas – ganze 480km an befahrbaren Wasserwegen schlängeln sich durchs Binnenland. Am besten erkunden Urlauber diese Kanäle mit einem Boot wie dem Wassertaxi. Während der Tour geht es vorbei an Megayachten und Prachtvillen. Die Guides an Bord kennen alle Insiderstories und berichten, welcher Promi derzeit in Fort Lauderdale weilt und welche Berühmtheiten hier leben. Dank des Hop-on Hop-off Systems haben Besucher die Möglichkeit, an jedem der zehn Stopps aus- und wieder einzusteigen. So zum Beispiel am berühmten Las Olas Boulevard mit seinen Galerien, kleinen Shops und hippen Bars, bei ihrem Hotel oder beim Riverwalk mit seinen zahlreichen Museen. Besonders beliebt ist das sogenannte „Dock & Dine“ – mit dem Boot geht es direkt zu einem der über die Wasserstraßen erreichbaren Restaurants, die meist unmittelbar am oder über dem Wasser gebaut sind. Wer es sportlicher mag, der paddelt auf eigene Faust mit dem Kanu, Kajak oder SUP durch die ruhigeren Kanalärmel.

Alligatorenbeobachtung bei Dunkelheit

Mit den Florida Everglades hat Greater Fort Lauderdale eines der vielfältigsten Ökosysteme der Welt. Während einer Airboat-Tour durch das einzige subtropische Naturschutzgebiet Nord Amerikas erleben Besucher die Wildnis intensiv und staunen über Alligatoren, Schildkröten, Schlangen und Vogelarten wie Pelikane und Kormorane. Besonders Abenteuerlustige unternehmen eine Fahrt mit dem Luftkissenboot bei Dunkelheit und lassen den Anblick und die Geräusche nachtaktiver Wildtiere auf sich wirken. Gemeinsam mit einem erfahrenen Kapitän an Bord düst das Airboat durch den „Fluss aus Gras“ oder gleitet vorbei an Reptilien, Insekten und Amphibien. Taschenlampen helfen dabei, die Gewässer nach den leuchtenden Alligatorenaugen zu durchsuchen. (red)