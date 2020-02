AIDA Cruises: Kunden- und Branchen-Champion 2020

Die Kundenzufriedenheit stehe für AIDA Cruises an oberster Stelle und sei einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg der Reederei. Umso erfreulicher sieht das Unternehmen die aktuellen Ergebnisse zur Kundenzufriedenheit, heißt es in einer Aussendung von AIDA Cruises.

Zum dritten Mal in Folge Platz 1

Die ÖGVS (Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien) hat mehr als 320.000 Kundenmeinungen zu insgesamt knapp 1.900 Unternehmen aus 180 Branchen ausgewertet und dadurch die 300 beliebtesten Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen ermittelt. AIDA Cruises befindet sich nicht nur unter den besten 300 Unternehmen in Österreich und ist unter den Aspekten „Kundenzufriedenheit“, „Kundenservice“ und „Preis-Leistungs-Verhältnis“ zum „Kunden-Champion“ gekürt worden, sondern darf sich auch „Branchen-Champion“ nennen. Somit belegt die Reederei zum dritten Mal in Folge Platz 1.

Kundenmanagements bei AIDA

"Die Zufriedenheit der Gäste hat bei AIDA höchste Priorität – und das nicht nur während der Reise. Der umfassende Service beginnt bereits vor dem Check-in und endet auch dann nicht, wenn die Gäste wieder zu Hause sind", so Dominika Lange, Head of International Sales & Marketing.

Im zentralen Kundenmanagement hat AIDA die Bereiche AIDA Club, Qualitätssicherung, Customer-Relationship-Management (CRM), Direktmarketing und Marktforschung gebündelt. Das Kundenmanagement agiere dabei als Interessensvertretung für Gäste und bringe deren Anregungen und Wünsche aktiv in die Entwicklung neuer Produkte mit ein. So würden etwa im monatlichen Qualitätsmeeting alle wesentlichen Ergebnisse der Gästebefragung vorgestellt und mit den verantwortlichen Fachbereichen besprochen. Auf dieser Basis werden zielgerichtete Maßnahmen und neue Angebote erarbeitet, so die Reederei. (red)