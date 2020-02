Dominikanische Republik auf der ITB 2020

Alte Kolonialstädte, mehr als ein Dutzend Nationalparks mit endemischen Tier- und Pflanzenarten, die höchsten Berge der Karibik, immergrüne Regenwälder und vieles mehr laden zum Erholen und Entdecken ein. Abwechslungsreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten überall im Land sowie Golfplätze der Weltklasse lassen keinen Wunsch offen. Diese Vielfalt wird auch der Messeauftritt der beliebten Destination widerspiegeln. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr jedoch auf dem Thema Nachhaltigkeit.

Nachhaltiger Tourismus

Hierzu lädt das Tourist Board zu dem Vortrag „Nachhaltigkeit in der Dominikanischen Republik: Die maritimen Schätze der Dominikanischen Republik“ am Freitag, 6. März 2020, um 11.00 Uhr auf der Aktionsbühne in Halle 4.1b ein. Gastrednerin ist die anerkannte Umweltschutzexpertin Marion Hammerl, die als Präsidentin der internationalen Umweltstiftung „Global Nature Fund” bereits mehrere Nachhaltigkeitsprojekte in der Dominikanischen Republik begleitet hat. In ihrem englischsprachigen Vortrag gibt sie Einblicke, welche positive Rolle der Tourismus auf der Karibikinsel beim Wiederaufbau und Schutz des fragilen Küsten-Ökosystems spielen kann. Ihr zur Seite steht Walflüsterer 2020 Tim Philippus, der derzeit das „Center for the Eco Development of Samaná Bay and its Surroundings“ sowie „Whale Samaná“ tatkräftig vor Ort unterstützt.

Große Tombola für Reisebüros

An den ersten drei Messetagen findet jeweils eine große Tombola mit attraktiven Preisen (Auslosung am 4. und 5. März 2020 um 16.00 Uhr / 6. März 2020, 13.00 Uhr) statt. In der Lostrommel sind insgesamt 14 attraktive Preise, darunter mehrere Hotelaufenthalte. Dazu gibt es dominikanische Spezialitäten, Brugal Rum und das Nationalbier Presidente.

