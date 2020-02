Erfolgreicher Sea Trial für Celebrity Apex

Mit der erfolgreichen Absolvierung sei für das zweite Kreuzfahrtschiff der preisgekrönten Edge-Klasse ein wichtiger Meilenstein bis zur offiziellen Auslieferung im April gelegt worden, heißt es in einer Mitteilung der Reederei. Vom 4. bis 8 Februar durchlief der neue Flottenzuwachs demnach im Golf von Biskaya in unmittelbarer Nähe der Werft Chantiers de l'Atlantique mehrere Tests, die von über 50 Besatzungsmitgliedern überwacht worden sind. Das fortschrittliche speziell für die Edge-Klasse entwickelte Design „Parabolic Ultrabow" biete Passagieren auch bei starkem Wellengang eine komfortable Reise an Bord und spare durch seine schlanke Silhouette gleichzeitig an Treibstoff ein.

„Das Schiff hat in typischer Edge-Manier unsere Erwartungen übertroffen und die Seetests mit Bravour gemeistert. Wir freuen uns mit dem Schwesterschiff in wenigen Wochen in die Sommersaison 2020 zu starten", sagt Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises.

Start in Nordeuropa

Am 1. April verbringt die Celebrity Apex ihre erste Kurzsaison in Nordeuropa sowie die Sommermonate 2020 mit Aufenthalten von sieben bis zwölf Nächten im Mittelmeer mit Reisezielen nach Lissabon, Portugal, Istanbul, Monte Carlo, Cannes und Frankreich, bevor es im November für die Wintersaison für einwöchige Karibikfahrten nach Fort Lauderdale, Florida, zurückkehrt.

Charakteristik der Edge-Reihe

Als Schwesterschiff der Celebrity Edge sind auch bei der Celebrity Apex charakteristische Merkmale der Edge-Reihe wie der Magic Carpet, der als flexible Außenplattform je nach Tageszeit und Bedarf auf der obersten Ebene als Erweiterung bzw. komfortabler Ausgangspunkt auf der untersten Ebene zum Tendern dient, zu finden. Darüber hinaus verfügt das luxuriöse Kreuzfahrtschiff über neue kulinarische Erlebnisse, Wellnessangebote und Unterhaltungsprogramme, welche die Celebrity Apex einzigartig machen, wie es heißt. (red)