Deutsche Romantische Straße feiert 70er

Aus diesem Grund haben sich die 29 Orte an der 460km langen Straße 70 Tipps zusammengetragen, mit denen die Gäste überrascht werden sollen. In einer handlichen Broschüre sind übersichtlich von Würzburg bis Füssen zahlreiche Events und Feierlichkeiten, die speziell für das Jubiläum aufgelegt werden, aufgelistet.

So zum Beispiel die Wandertage im Taubertal, im Königswinkel, auf der Frankenhöhe und im Pfaffenwinkel, auf denen man die landschaftlichen Schönheiten aktiv und genussvoll erkundet. Mit einer viertägigen Oldtimer- Reise vom 4. bis 7. Juni, die einen Teil von „Deutschlands Route 66“ erschließt und von Dinkelsbühl ins Fürstentum Wallerstein und durch Franken führt, erinnert man an Zeiten, in denen der Weg noch das Ziel bedeutete und Reisen ein kleines Abenteuer war. Einen Rückblick auf die vergangenen 70 Jahre und zugleich eine Reise auf der Romantischen Straße in Höchstgeschwindigkeit wird der Festtag am 21. Juni in Dinkelsbühl werden. „Innerhalb weniger Stunden kann man dabei die komplette Romantische Straße erleben“, betont Geschäftsführer Jürgen Wünschenmeyer. „In der für den Verkehr gesperrten Altstadt wird ein historisches Fest gefeiert, bei dem sich jeder der 29 Orte ganz authentisch präsentiert – kulinarisch und kulturell.“

Oldtimer-Ausfahrten im Sommer

Einen Höhepunkt für Fotografen werden die drei Oldtimer-Ausfahrten sein, die mit jeweils 70 nostalgischen Fahrzeugen die Romantische Straße in Teilstrecken erkunden: Am 28. Juni geht es von der Residenz in Würzburg bis zum Schloss Schillingsfürst. Am darauffolgenden Samstag, dem 5. Juli, steht die Tour vom Feuchtwanger Marktplatz bis zum Augsburger Rathaus auf dem Programm. Das südliche Ende der beliebten Ferienstraße erreichen die Oldtimer des dritten Tagesausflugs am 26. Juli, der beim Friedberger Schloss startet und in Füssen endet. Diese Ausfahrten werden vom Oldtimerbus und VW Käfer der Romantischen Straße begleitet.

Aktionen und Angebote

Neben diesen Jubiläums-Veranstaltungen werten besondere Aktionen und Angebote der einzelnen Orte das Festjahr auf. So können Gäste z. B. mit der Würzburger Weinkarte in einigen der schönsten Vinotheken der Stadt erlesene Frankenweine verkosten oder im Schloss Weikersheim in das Leben am Hof der Grafenfamilie eintauchen und ihre Mitglieder antreffen.

Der Flyer mit den 70 Tipps kann auf der Website www.romantischestrasse.de heruntergeladen werden. (red)