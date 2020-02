Poseidon Expeditions: Kreuzfahrten zum Nordpol

m Sommer 2021 startet Poseidon Expeditions mit der 50 Years of Victory, die sonst Forschungs- und Frachtschiffe durch die Eisgebiete der Arktis eskortiert, zu einer Expeditions-Kreuzfahrt der Superlative. Das Ziel: der Nordpol.

Vom Bug aus, während der Landgänge oder als Passagier des bordeigenen Helikopters, entstehen einmalige Fotos von Landschaft und Tierwelt mit Walrossen und Eisbären. Eine „once in a lifetime“-Reise abseits der touristischen Pfade – in den letzten Jahren stets komplett ausgebucht. Auch für 2021 wird es nur drei Termine bei Poseidon Expeditions für diese Sonder-Expeditionen geben, für den kommenden Sommer sind nur noch einige Kabinen buchbar.

„Den Nordpol erreichen wir auf jeden Fall, egal ob die Eisstärke drei oder mehr Meter beträgt. Denn, wo andere Schiffe im Eis manövrierunfä hig zurückbleiben, wird unser Eisbrecher zur Bergung angefordert“, so Elena Termer, Geschäftsführerin bei Poseidon Expeditions.

Expeditionen zum Nordpol

Gebaut, um die Seewege im Norden Sibiriens insbesondere im Winter für die Handelsschifffahrt frei zu halten, steht das 160 Meter lange Schiff in den Sommermonaten für wenige Wochen als Kreuzfahrtschiff der besonderen Art für Expeditionen zum Nordpol zur Verfügung. Maximal 124 Passagiere sind dann nördlicher als jeder andere Mensch der Welt unterwegs. Sobald die Instrumente auf der Schiffsbrücke die Position 90° Nord anzeigen, stoppen die Maschinen – nicht nur der Ausstieg und ein Spaziergang auf dem Eis des Nordpols stehen auf dem nördlichsten Punkt der Erde auf dem Programm, sondern auch das Baden im „Nordpol-Meer“ in der frei gebrochenen Fahrrinne der 50 Years of Victory.

Vorträge von Polarexperten

Polarexperten wie Dr. Huw Lewis Jones (Cambridge University) halten an Bord Vorträge zu den befahrenen Regionen, sensibilisieren die Passagiere für die Polarwelt. Poseidon Expeditions selbst ist Unterstützer zahlreicher Umweltorganisationen, angetrieben wird die 50 Years of Victory über Elektromotoren, die Ihre Energie aus dem bordeigenen Reaktor generieren.

Termine Nordpol-Expedition 2021

10. Juli – 22. Juli 2021

21. Juli – 02. August 2021

01. August – 13. August 2021

ab 27.695 EUR

