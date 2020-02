Valentinstags-Aktion bei nicko cruises

Next Slide

Ob Herzklopfen in Paris, verliebte Blicke auf dem Douro oder romantische Momente am Schwarzen Meer. Gäste des Stuttgarter Reiseveranstalters nicko cruises genießen auf ausgewählten Routen schöne Tage an Bord eines der komfortablen und modernen Flusskreuzfahrtschiffe zum Vorteilspreis.

Das Donaudelta erleben

Bei Buchung einer Doppelkabine bis zum 9. März 2020 spart die zweite Person 50% des Kreuzfahrtpreises. Auf der 15-tägigen Donaukreuzfahrt von Passau in die wunderschöne Naturlandschaft des Donaudelta zurück nach Passau, sparen Paare durch die Valentins-Aktion beispielsweise bis zu 1.849 EUR. Die geräumigen Kabinen der MS Bolero eignen sich auf dieser Reise als idealer Rückzugsort. Der Wellnessbereich mit Sauna, Ruhebereich und Whirlpool laden zu besinnlichen Stunden ein, während ein sagenhaftes Flusskino am Fenster vorbeizieht.

Romantische Momente in Paris

Bis zu 1.039 EUR sparen Paare bei einer achttägigen Flusskreuzfahrt auf der Seine. Los geht’s in der Stadt der Liebe Paris bis in die Normandie und zurück. Französische Lebenskultur gepaart mit landschaftlicher Schönheit wartet auf die Gäste dieser Reise. Die imposanten Kreidefelsen an der Alabasterküste sind die perfekte Fotokulisse für Verliebte.

Spezielle Singleangebote für Alleinreisende

Auf MS Belvedere reduzierte nicko cruises bereits im November 2019 den Einzelkabinenzuschlag dauerhaft um 50%. Bei Buchung einer Doppelkabine zur Alleinbenutzung bietet der Reiseveranstalter außerdem seine 14-tägige Transatlantikreise von Rio de Janeiro über Salvador und die Kapverden nach Teneriffa schon ab 1.949 EUR an.

Extra zum Valentinstag gibt es nun weitere großartige Angebote für Singles. An vier Terminen, auf vier unterschiedlichen Flussreisen, fällt der Aufschlag für die Alleinbenutzung der Kabine komplett weg. Darunter beispielsweise die zwölftägige Kreuzfahrt von Passau zum Eisernen Tor und zurück nach Passau auf MS Maxima oder ein fünftägiger Kurztrip von Passau über Wien und Linz zurück nach Passau auf der eleganten MS Bellissima. (red)