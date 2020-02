Europa-Park: Neue Attraktion Rulantica

Next Slide

Auf 32.600m² Indoor Wasser-Erlebniswelt können kleine und große Abenteurer das ganze Jahr über neun thematisierte Bereiche und 25 einzigartige Wasserattraktionen auskundschaften. Nach den aufregenden Erlebnissen in Rulantica können die Abenteurer im angrenzenden 4- Sterne Superior Hotel „Krønasår – The Museum Hotel“ die vielfältige Möglichkeiten zur Stärkung und eine einladende Möglichkeit zur Unterkunft für die Nacht nutzen. Gestärkt können sich die Forscher am nächsten Tag vom „Naturkundemuseum“ aus direkt auf eine weitere unvergessliche Reise begeben.

Nordischer Wasserspaß

Nach nur 26 Monaten Bauzeit erstrahlt „Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park“ seit vergangenem November in vollem Glanz. An der muschelförmigen Halle angekommen, begeistert ein einzigartiger Mix aus skandinavischen Landschaftszügen, mystischen Szenerien und fantasievollen Gestaltungen. In neun thematisierten Bereichen können Badenixen und Wassermänner ganzjährig auf Erkundungstour gehen und 25 Attraktionen inklusive 17 Rutschen entdecken.

Nur einen Steinwurf entfernt: Der Europa-Park

Unweit der neuen Wasserwelt befindet sich Deutschlands größter Freizeitpark. Auf einer Fläche von 95 Hektar lassen über 100 Attraktionen und mehr als 23 Stunden Showprogramm täglich die Herzen höher schlagen. Die sechs parkeigenen 4-Sterne und 4-Sterne Superior Hotels laden anschließend zum Erholen und Entspannen ein. Zusammen sind die Wasser-Erlebniswelt, der Europa-Park und das dazugehörige Hotel Resort die perfekte Kurzreise-Destination für Familien aus Nah und Fern. (red)