Norwegian Spirit: Verspätung nach Renovierung

„Aufgrund der in den letzten zwei Wochen anhaltenden Streiks in Frankreich und unseres Anspruches, unseren Gästen vom ersten Tag an ein außergewöhnliches Schiff zur Verfügung zu stellen, verlängern wir die umfassende Renovierung der Norwegian Spirit“, heißt es in einer Mitteilung an gebuchte Kunden. Das Schiff muss einige Tage länger als geplant im Trockendock von Marseille ausharren.

Als Folge der Verspätung wurde eine geplante dreitägige Einführungsfahrt ab 11. Februar abgesagt. Die Norwegian Spirit startet nun am 14. Februar mit einer neuen, an den geänderten Zeitplan angepassten, Routenführung in Rom (Civitavecchia) zu ihrer ersten Reise nach der Modernisierung. (red)