Alberta: Natur und Kultur auf der Liste

Das Schutzgebiet weist die größte Ansammlung an vorgeschichtlichen Felszeichnungen in den Great Plains auf. Im Rahmen von geführten Touren, die von Mai bis September stattfinden, bekommen Besucher einen Einblick in die prähistorische Felskunst der First Nations.

Wer länger bleibt

Das „Comfort Camping-Angebot“ zwischen Juni und Oktober bietet dazu ein Segeltuchzelt mit Platz für zwei bis vier Personen. Spannendes dazu auch in Edmonton: Das Royal Alberta Museum ist an seinem neuen Standort im Herzen des Kunstviertels nun das größte Museum in Westkanada. Es zeigt die vielfältigen Landschaften und Kultureinflüsse Albertas: von frühen Felsritzungen über Dinosaurier bis hin zur Geschichte der Ureinwohner.