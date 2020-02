Coronavirus: Costa Crociere verschärft Vorsichtsmaßnahmen

Aufgrund des von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufenen globalen Notstands habe Costa Crociere entschieden, die Vorsichtsmaßnahmen an Bord seiner Flotte weiter zu verschärfen, um maximale Sicherheit für Gäste und Besatzung zu gewährleisten, heißt es in einer Presseaussendung von Costa Crociere.

„Costa überprüft die sich ständig verändernde Gesundheits- und Sicherheitslage mit größter Aufmerksamkeit und berät sich mit internationalen und lokalen Gesundheitsbehörden, um eine ständige Kontrolle und den Schutz der Gesundheit an Bord zu gewährleisten“, sagte Neil Palomba, Präsident von Costa Crociere. „Unsere medizinischen Teams an Bord werden auch von unserer zentralen medizinischen Abteilung ständig auf den neuesten Stand gebracht. Sie garantieren, dass an Bord aller Schiffe unserer Flotte, je nach den sich entwickelnden internationalen Szenarien, Kontrollen und Untersuchungen zur ordentlichen und außerordentlichen Prävention angewandt werden.“

Guter Gesundheitsschutz an Bord von Schiffen

Die neu eingeführten Maßnahmen würden dem Verfahren folgen, das Costa bereits seit einigen Wochen umsetzt, einschließlich der Einführung einer verpflichtenden Gesundheitserklärung der Passagiere bei ihrer Einschiffung und sanitären Untersuchungen von Crew und Besatzung durch das medizinische Personal an Bord. Die Sicherheit und Gesundheit der Passagiere und Besatzung habe für Costa höchste Priorität. Alle Schiffe der Flotte seien mit medizinischen Einrichtungen mit engagiertem Personal ausgestattet, das 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehe und auf den Rat und die Unterstützung von Fachleuten und externen medizinischen Einrichtungen zählen könne. Die Kreuzfahrtindustrie sei eine der am besten ausgestatteten und erfahrensten Branchen im Bereich des Gesundheitsschutzes, heißt es weiter. (red)