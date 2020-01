ÖRV Kreuzfahrtausschuss unterstützt St. Anna Kinderspital

Der Betrag setzt sich zusammen aus den Einnahmen des mit 120 Teilnehmern sehr erfolgreichen ÖRV-Kreuzfahrttages „Traumfabrik Kreuzfahrt“ und wurde von den im Ausschuss vertretenen Reedereien noch großzügig aufgerundet. Das St. Anna Kinderspital ist auf derartige Spenden insofern angewiesen, um außergewöhnliche Investitionen leichter zu finanzieren. So wurde z.B. in letzter Zeit ein modernstes CT-Gerät angeschafft, wodurch die Untersuchungszeit für die krebskranken Kinder in der Untersuchungsröhre massiv reduziert werden kann. (red)