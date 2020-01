JNTO: Neue Kampagne im Olympia-Jahr

2020 ist das Jahr, in dem die Olympischen und Paralympischen Spiele in Japan stattfinden. Das ganze Jahr über wird sich daher bis in jede Ecke des Landes eine festliche Atmosphäre ausbreiten. Um diese heitere Stimmung mit internationalen Besuchern zu teilen, offeriert Japan im ganzen Land besondere Angebote und Events speziell für das Jahr 2020. „Jetzt ist die Zeit gekommen, um Japan zu besuchen“, sagt JNTO-Präsident Satoshi Seino. Unter dem Motto „Your Japan. Your 2020. Your Way.“ seien Besucher in diesem Jahr eingeladen, ihr ganz eigenes Japan und ihren persönlichen Zugang zu diesem vielfältigen Land zu entdecken.

Flugangebote, Events und Festivals

Die neuen ganzjährigen Angebote beinhalten etwa die Möglichkeit für kostenlose Inlandsflüge sowie spezielle Rabatte auf internationale und nationale Flüge. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei auch dem reibungslosen Reisen. Besucher können 2020 "freihändiges" Reisen mit Gepäckaufbewahrung und Zustellservice zum halben Preis genießen. Besondere Einkaufserlebnisse mit Veranstaltungen und Vorteilen in mehr als 1.000 Geschäften sowie zahlreiche Mitmach-Möglichkeiten, wie z.B. Kochkurse für Feinschmecker und Washoku-Liebhaber, runden die Vielfalt der Events ab. Einblicke in die japanische Kultur bietet die Japan Cultural Expo, eine Reihe von Kultur- und Kunstfestivals, die in ganz Japan stattfindet.

Wer hingegen als Besucher in die Jahreszeiten Japans eintauchen möchte, findet auch dafür die passenden Angebote:

Winterzauber in Japan: Schneeliebhaber genießen in Hokkaido das Skifahren und Sightseeing im Skigebiet Sapporo Kokusai, dem größten der Region. Das Skigebiet Hakusan Ichirino Onsen (Ishikawa) bietet sogar einen kostenlosen Tagesskipass an. Wer danach entspannen möchte, steigt in die heiße Quelle vor Ort und genießt dabei den Blick auf die umgebende Bergwelt. Sake-Liebhaber kommen 2020 hingegen während der Niigata Sake-no-Jin-Messe auf ihre Kosten, auf der über 500 Marken des japanischen Nationalgetränks vorgestellt werden.

Kirschblüte und Kultur im Frühling: Besucher, die im Frühjahr anreisen, erleben die weltbekannte japanische Kirschblüte. Zudem hält diese Jahreszeit vielfältige Angebote für Geschichtsliebhaber bereit: In der Region Chubu können Sehenswürdigkeiten, die von den Traditionen der Samurai und Ninja geprägt sind, zum halben Preis besichtigt werden. Außerdem zeigt eine Sonderausstellung in Kansai Nationalschätze zum 1.300-jährigen Bestehen der 33 Pilgerstätten im Westen Japans. Und wer gleich eine ganze Nacht in einem echten japanischen Schloss verbringen möchte, hat dazu ab April im Schloss Ozu in der Präfektur Ehime Gelegenheit.

Traditionen und Touren im Sommer: Der Sommer in Japan bietet einzigartige Natur- und Outdoor-Erlebnisse auf Hokkaido mit geführten Abenteuertouren sowie große traditionelle Feste, wie die Tohoku Sommerfestivals.

Das versteckte Juwel des Landes: Im Herbst führt eine spezielle Tour, geleitet von dem bekannten Japanologen und Autor Alex Kerr, durch das Iya-Tal, ein abgelegenes und verstecktes Juwel des Landes in der Präfektur Tokushima. Authentisches japanisches Essen quer durch das ganze Land lässt sich während der „Savor Japan“-Kampagne erleben – oder aber beim 20-jährigen Jubiläum des Awaji Flower Festivals in der Präfektur Hyogo, das zudem eine farbenfrohe Schau von Blumen und Grünanlagen bietet. (red)